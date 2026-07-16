Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε περιοχές της καναδικής επαρχίας Οντάριο εξαπλώθηκε σήμερα προς το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη, με εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθενται σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένη ποιότητα αέρα.

An apocalyptic scene unfolded on Highway 11 in Northwestern Ontario, Canada, this evening as the sky turned deep red and nearly black. pic.twitter.com/KK2RVqLMtP July 15, 2026

Μετά τις εικόνες από το Τορόντο που είχε βυθιστεί χθες σε μια κιτρινωπή ατμόσφαιρα, που θύμιζε Αποκάλυψη, λόγω του καπνού, επηρεάζονται πλέον οι αμερικανικές πολιτείες της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και του Ιλινόι, οι οποίες συνορεύουν με τον Καναδά, ενώ το νέφος αναμένεται να φτάσει στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του απογεύματος τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η εταιρεία IQAir, το Τορόντο παρέμενε σήμερα το πρωί η δεύτερη μητρόπολη παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση, πίσω από το Ντιτρόιτ, αφού είχε τα πρωτεία χθες Τετάρτη. Η Μινεάπολη και το Σικάγο βρίσκονται επίσης στην κορυφή αυτής της κατάταξης.

🚨 #CANADA



🔴 CANADA BATTLES MASSIVE WILDFIRES



Massive wildfires continue to spread across parts of Canada, with northwestern Ontario, including Thunder Bay, among the hardest-hit regions.



Evacuations are underway in some areas as crews battle rapidly advancing flames. pic.twitter.com/XnqN2p8tHV — LW World News (@LW_WorldNews) July 15, 2026

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Νέας Υόρκης θα φθάσει σε ένα επίπεδο που χαρακτηρίζεται «επικίνδυνο για την υγεία» εξαιτίας των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων από τις πυρκαγιές, προειδοποιούν οι αρχές, οι οποίες ενθαρρύνουν τους κατοίκους να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους.

«Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το χειρότερο περιστατικό καπνού στη Νέα Υόρκη από το 2023 και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», υπογράμμισε η δημοτική αρχή. Μάσκες διανέμονται στις βιβλιοθήκες και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Το 2023, ο ουρανός της πόλης είχε μια πορτοκαλί απόχρωση που σημάδεψε τους κατοίκους και ο δείκτης ποιότητας αέρα ανήλθε στο επικίνδυνο επίπεδο του 465. Μια τιμή που έχει ήδη ξεπεραστεί σήμερα στο Ντιτρόιτ, φθάνοντας γύρω στο 600, σύμφωνα με το όργανο παρακολούθησης της αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος,

Κοινότητες εκκενώθηκαν στον Καναδά

Αυτές οι άσχημες συνθήκες αναμένεται να παραταθούν μέχρι τουλάχιστον αύριο, προβλέπουν οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας του Μίσιγκαν, που βρίσκεται νότια του Οντάριο.

MASSIVE PLUME OF WILDFIRE SMOKE POURING OUT OF CANADA...



Over the past 30–60 days, more than 800 active wildfires across Canada have pumped an enormous amount of smoke into the atmosphere. Now, the right weather pattern is carrying that smoke straight into the Tri-State.



When a… pic.twitter.com/kP9B9MIwPA — Mike Masco (@MikeMasco) July 16, 2026

Στο βορειοδυτικό τμήμα αυτής της καναδικής επαρχίας, οι αρχές μετρούν περισσότερες από 130 ενεργές πυρκαγιές, εκ των οποίων 63 που καίνε ανεξέλεγκτα. Οι εκτάσεις που έχουν πληγεί είναι τεράστιες, σε μία μόνο έχουν καεί σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα και έχουν ήδη πλησιάσει σε κατοικημένες ζώνες.

Οι αρχές του Οντάριο ζήτησαν επισήμως σήμερα επιπλέον βοήθεια από την καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ιδίως σε αεροπορικά μέσα, για την εκκένωση απομακρυσμένων κοινοτήτων.

«Περισσότερες από 150 ομάδες πυροσβεστών εργάζονται πυρετωδώς για να προστατεύσουν τους κατοίκους από τις πυρκαγιές», διευκρίνισε σήμερα ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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