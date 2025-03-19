ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική και Τριαντόπουλο: Δεν θέλουν να ακουστεί η αλήθεια

Ανακοίνωση για την προανακριτική και την επιθυμία του Χρήστου Τριαντόπουλου να κριθεί απευθείας από τον φυσικό δικαστή εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας ευθέως την κυβέρνηση ότι «δεν θέλει να ακουστεί η αλήθεια» στην υπόθεση των Τεμπών και στους χειρισμούς που ακολούθησαν μετά το τραγικό δυστύχημα.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα απόπειρα μπαζώματος της αλήθειας από τον κ. Μητσοτάκη.

Η ΝΔ και ο ενορχηστρωτής της συγκάλυψης κ. Μητσοτάκης, επιλέγουν να αποδράσουν από την προανακριτική για τον κ. Τριαντόπουλο.

Δεν θέλουν να γίνει η σχετική συζήτηση, δεν θέλουν να ακουστεί η αλήθεια.

Ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του επιλέγουν την άτακτη φυγή για να μην εξεταστούν ως μάρτυρες, όπως έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Δεν θέλουν να έρθουν οι δικογραφίες στη Βουλή.

Δεν θέλουν διεύρυνση και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Τριαντόπουλο.

Δεν θα επιτρέψουμε μια ακόμη απόπειρα συγκάλυψης για το έγκλημα των Τεμπών.

Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Δεν επιτρέπουμε στον κ. Μητσοτάκη να παίζει παιχνίδια με τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη.

Απαιτούμε την τήρηση της συνταγματικά προβλεπόμενης διαδικασίας.

Απαιτούμε να γίνει κανονικά η προανακριτική.

Δεν θα νομιμοποιήσουμε την απαξίωση και υποβάθμιση της Βουλής και της Δικαιοσύνης.

