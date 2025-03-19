Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε τις τελευταίες ημέρες μιας σάπιας διακυβέρνησης»

«Ζούμε τις τελευταίες ημέρες μιας σάπιας διακυβέρνησης» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τις εξελίξεις στην προανακριτική επιτροπή Τριαντόπουλου.

«Βάζει ο πρωθυπουργός τον κύριο Τριαντόπουλο να δηλώσει τι; Ότι, ακόμα καλύτερα από τους βουλευτές, οι δικαστές. Ότι τόσο πολύ καλά ελέγχετε τα ανώτατα κλιμάκια του δικαστικού συστήματος, ώστε αισθάνεστε ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά με ένα δικαστικό συμβούλιο, και βεβαίως χωρίς να ρισκάρετε καμιά διερεύνηση στην προανακριτική επιτροπή» είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε τον πρωθυπουργό και τους εμπλεκόμενους υπουργούς «να δηλώσετε διαθέσιμοι για να δικαστείτε. Και βεβαίως να παραιτηθείτε», σημειώνοντας ότι τα κακουργήματα των Τεμπών είναι αρμοδιότητας Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, με τη συμμετοχή ενόρκων, «αυτό που δεν θέλετε και το χλευάζετε λαϊκά δικαστήρια».

Τόνισε επίσης ότι τη στιγμή που στη Σερβία παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός, στα Σκόπια φυλακίστηκε ο πρώην υπουργός και μία σειρά από εμπλεκόμενους, «στην Ελλάδα μόνο, περπατάνε σαν λόρδοι, αυτοί που έβαψαν τα χέρια τους με αίμα αθώων ανθρώπων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.