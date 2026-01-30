Συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, είχε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, «στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοίκησης για την προώθηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή».

Αυτό γνωστοποιείται σε ανακοίνωση του Δήμου ενώ, όπως αναφέρεται, στην συνάντηση συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι της δημοτικής Αρχής.

Όπως σημειώνεται: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαίωσε τη χρηματοδότηση για το έργο του υπόγειου πάρκινγκ 400 θέσεων στο Πάρκο του Φλοίσβου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης και τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ενισχύσει τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού και να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στην τοπική αγορά και τους κατοίκους.

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί και συνολική ανάπλαση του χώρου επάνω από το υπόγειο πάρκινγκ, με σκοπό να δοθεί προς τους πολίτες άλλος ένας δημόσιος, ανοιχτός χώρος πρασίνου».

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η χρηματοδότηση του νέου υπόγειου πάρκινγκ στο Πάρκο του Φλοίσβου είναι γεγονός. Ευχαριστούμε θερμά τον υπουργό Ανάπτυξης και βουλευτή της περιοχής μας Τάκη Θεοδωρικάκο για τη στενή συνεργασία, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα δώσει ανάσα στις γειτονιές μας. Ταυτόχρονα, συμφωνήσαμε και στην ανάπλαση του χώρου επάνω από το πάρκινκ, με σκοπό να δοθεί στους πολίτες».

