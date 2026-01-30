Λογαριασμός
Τασούλας: Συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμο, στο Προεδρικό Μέγαρο

Κατά τη συνάντηση, προέβησαν σε επισκόπηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης της Ευρώπης, και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Τασούλας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο.

Κατά τη συνάντηση, προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα.

Συζήτησαν, επίσης, θέματα που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλή αβεβαιότητα και πολλαπλούς κινδύνους.

