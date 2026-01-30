Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο.

Κατά τη συνάντηση, προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα.

Συζήτησαν, επίσης, θέματα που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλή αβεβαιότητα και πολλαπλούς κινδύνους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.