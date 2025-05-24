Θεοδωρικάκος: Μειώνουμε κατά 25% το γραφειοκρατικό βάρος των επιχειρήσεων

«Δεν υπάρχει πιο ισχυρή άμυνα για τη χώρα από μια οικονομία που παράγει», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Economist, με θέμα «Πώς μπορούν οι ελληνικές ΜμΕ να τροφοδοτήσουν την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία σε μια ασταθή παγκόσμια οικονομία;».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι σε έναν κόσμο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και μεταβαλλόμενων όρων ανταγωνισμού, «η Ελλάδα που οραματιζόμαστε και δημιουργούμε είναι μια Ελλάδα που παράγει, εξάγει, προοδεύει, με αυτοπεποίθηση».

Αναφερόμενος στον νέο Αναπτυξιακό νόμο, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για «εργαλείο εθνικής σημασίας», που κινητοποιεί 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις την επόμενη διετία, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανίας και του πρωτογενούς τομέα και τη στήριξη των παραμεθόριων περιοχών και των πιο αδύναμων περιοχών της χώρας. Τόνισε επίσης πως είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια επανάκτησης μισού δισ. ευρώ από τους Αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011 και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα υπάρξει πλήρης δημόσιος απολογισμός.

Υπογράμμισε ότι η προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης δεν περιορίζεται στον Αναπτυξιακό νόμο, αλλά στηρίζει ένα συνολικό εθνικό σχέδιο, που αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα για όλους τους Έλληνες. Όπως είπε, μέσω των τριών ισχυρών πυλώνων - του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης - κινητοποιούνται πόροι άνω των 57 δισ. ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, για να φτάσουν σε κάθε γωνιά της χώρας και να μειώσουν ανισότητες: κοινωνικές, οικονομικές, περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, στις οποίες χτυπά η καρδιά της ελληνικής οικονομίας». Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος περιλαμβάνει καθεστώτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους - από την εξωστρέφεια και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, με δυνατότητα ένταξης αυτοτελών επαγγελματιών - και πρόσθεσε: «τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου λειτουργούν συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ, προσφέροντας στις ΜμΕ τη δυνατότητα αξιοποίησης πολλαπλών ροών χρηματοδότησης για τον επενδυτικό τους σχεδιασμό».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί το υπουργείο για τη μείωση κατά 25% του διοικητικού βάρους στις επιχειρήσεις, καθώς και στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

«Η ανάπτυξη δεν μπορεί να σταθεί χωρίς κανόνες. Σε περιπτώσεις όπως πρόσφατα στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, αποδείξαμε ότι δεν διστάζουμε να παρεμβαίνουμε όταν εμφανίζονται καταχρηστικές ή αθέμιτες πρακτικές. Η αγορά χρειάζεται διαφάνεια, εμπιστοσύνη και ίσους όρους για όλους», είπε.

Χαρακτήρισε κρίσιμη την αξιοποίηση της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης για το νέο παραγωγικό μοντέλο, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «Φάρος», που δημιουργείται με τη συμμετοχή κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων. «Όπως, κανείς δεν σταμάτησε το κινητό και κανείς δεν σταμάτησε το διαδίκτυο, έτσι και κανείς δεν θα σταματήσει και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Και το κρίσιμο είναι να αντιληφθούμε πώς θα την αξιοποιήσουμε κατάλληλα και όχι να την φοβηθούμε. Η AI θα αλλάξει την παραγωγή, θα αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε, ίσως και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Το χρέος μας είναι όχι να εξοστρακίσουμε το μέλλον, αλλά να το κάνουμε δικό μας», τόνισε.

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε αναφορά και στα επιμελητήρια, στον ρόλο που έχουν στην ελληνική οικονομία και μίλησε για ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τη λειτουργία τους.

