Κεραμέως: Τη νέα δυναμική της αγοράς εργασίας στη χώρα μας ανέδειξε η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στο Περιστέρι

«Συνεχίζουμε για μια Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες και στηρίζει κάθε βήμα προόδου» τονίζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανάρτησή της

Κεραμεώς

«Η 'Ημέρα Καριέρας' της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο Περιστέρι, ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη νέα δυναμική που αποκτά η αγορά εργασίας στη χώρα μας» αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνει, «η παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στη διασύνδεση εργαζομένων και επιχειρήσεων, στην επιστροφή νέων που είχαν φύγει στο εξωτερικό, αλλά και στην ενίσχυση κάθε πολίτη, που διεκδικεί ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον».

«Συνεχίζουμε για μια Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες και στηρίζει κάθε βήμα προόδου» τονίζει η κ. Κεραμέως.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Νίκη Κεραμέως αγορά εργασίας ΔΥΠΑ Κυριάκος Μητσοτάκης
