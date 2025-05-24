Με ένα νέο βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί τις δράσεις της ΔΥΠΑ, με αφορμή της πρόσφατης επίσκεψής του στην 44η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ, στο Περιστέρι.

Στο TikTok του πρωθυπουργού υπάρχουν πλάνα από την επίσκεψή του στην εκδήλωση όπου και συμμετείχαν πάνω από 230 επιχειρήσεις προσφέροντας 6.500 θέσεις εργασίας.

Επίσης, επισκέφτηκε ένα καφέ το οποίο άνοιξαν δύο αδέλφια, η Άντζελα και ο Βασίλης, αξιοποιώντας το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ.

«Ήταν άνεργη, έκανε αίτηση στο πρόγραμμα, χρηματοδοτήθηκε από το κράτος και τώρα έχει το δικό της καφέ και έχει προσλάβει κόσμο», λέει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

«Να κεράσουμε καφεδάκι;», λέει η ιδιοκτήτρια.

«Εννοείτε να κεράσετε καφεδάκι, ένα εσπρεσσάκι σκέτο θα πάρω», της απαντά ο πρωθυπουργός.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που γίνεται όλο αυτό, που δίνουμε θέσεις εργασίας στον κόσμο, που κάνουμε αυτό που αγαπάμε και πραγματικά βλέπουμε ανταπόκριση από όλους», συνεχίζει η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

«Έχεις κάνει μια καταπληκτική επιχείρηση. Επιδοτούμενη από τη ΔΥΠΑ, με πρόγραμμα το οποίο το σχεδιάσαμε για να στηρίζει ανέργους, κυρίως νέες γυναίκες. Και τώρα από άνεργη έγινες εργοδότρια. Και με εξαιρετικό καφέ, το συνιστώ», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

