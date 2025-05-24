Κ. Χατζηδάκης: Με πολλή δουλειά και μεταρρυθμίσεις θα πάμε στις εκλογές το 2027

Από τις επόμενες κυβερνητικές προτεραιότητες μέχρι θέματα της επικαιρότητας (αξιολόγηση - άρση μονιμότητας, Τέμπη κ.α.) καλύπτει η συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη στην εφημερίδα «Βραδυνή της Κυριακής».

Σε ερώτημα, ειδικότερα, για το ποιες είναι οι κυβερνητικές προτεραιότητες μέχρι την ώρα της κάλπης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απαντά: «Πολλή δουλειά και μεταρρυθμίσεις που θα ανεβάσουν την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα! Αυτός είναι ο βασικός στόχος μας και γι' αυτό επιταχύνουμε το κυβερνητικό έργο σε όλους τους τομείς. Προχωρούμε, λοιπόν, μεταρρυθμίσεις όπως είναι, για παράδειγμα, η επέκταση της ψηφιοποίησης του κράτους, η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, ο περαιτέρω περιορισμός της φοροδιαφυγής. Στον τομέα της οικονομίας, δίνουμε έμφαση σε πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά της, με στόχο να έχουμε παραπάνω επενδύσεις και εξαγωγές».

Και συνεχίζει: «Σ' αυτή την κατεύθυνση, θα είναι πολύ χρήσιμη αφενός η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και αφετέρου η προώθηση των Ειδικών και Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Ενώ φυσικά θα δώσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τη μάχη με το "βαθύ κράτος". Στόχος μου είναι να έρχονται σε τακτική βάση νομοσχέδια, τα οποία θα περιορίζουν την ταλαιπωρία των πολιτών από το κράτος. Η περαιτέρω προώθηση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι μια πρωτοβουλία ακριβώς σε αυτό πνεύμα».

Με αφορμή αυτό το τελευταίο, την αξιολόγηση δηλαδή, ο Κ. Χατζηδάκης ερωτάται για τις κυβερνητικές προθέσεις για την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, εν όψει, μάλιστα, της συνταγματικής αναθεώρησης -και επισημαίνει: «Είναι, πράγματι, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο σίγουρα δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Δεν πιστεύω, βέβαια, ότι υπάρχει κάποιος που ξαφνιάστηκε, βλέποντας τα υψηλά ποσοστά υπέρ της άρσης της νομιμότητας, που καταγράφηκαν. Ο Πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει την αναθεώρηση του σχετικού άρθρου του Συντάγματος. Την ίδια στιγμή, πάντως, η Κυβέρνηση κάνει σημαντικά βήματα στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Ήδη στην αξιολόγηση του Υπουργείου Εσωτερικών αποτυπώνεται σε γενικές γραμμές η εικόνα που έχουν οι πολίτες για τη δημόσια διοίκηση. Δεν παίρνουν όλοι άριστα, όπως γινόταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ελάχιστοι γνωρίζουν, μάλιστα, πως από το 2019 μέχρι σήμερα, περίπου 1.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν απολυθεί, επειδή ήταν ανεπαρκείς στα καθήκοντά τους! Επιπλέον, με το ερωτηματολόγιο, οι πολίτες μπορούν κι εκείνοι να εκφράσουν την άποψή τους για το θέμα. Κι ακολουθούν ακόμα τόσο η αξιολόγηση των μονάδων υγείας από τους ασθενείς όσο και η αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί και θα τις κάνουμε πράξη! Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι εκείνοι οι δήθεν προοδευτικοί που στέκονται απέναντι σε κάθε πραγματικά προοδευτική πολιτική!».

Σε άλλο θέμα και σε ερώτηση για την επιστροφή 13ου -14ου μισθού σύνταξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει να δοθούν μεγάλες αυξήσεις και επιπλέον μισθοί στους δημοσίους υπαλλήλους και σε όλους τους εργαζομένους και συνταξιούχους. Όμως ο 13ος και 14ος μισθός και η 13η και 14η σύνταξη κοστίζουν συνολικά περίπου 8 δισ. ευρώ! 'Αρα, θα έπρεπε να βρούμε τα οχταπλάσια χρήματα σε σχέση με ολόκληρο το πακέτο πρωτοβουλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη πέρσι στη ΔΕΘ! Επίσης, όπως ξέρετε, υπάρχουν πολύ ξεκάθαροι κανόνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ετήσια αύξηση των δαπανών. Μια τέτοια επιλογή, λοιπόν, θα μας οδηγούσε ξανά σε επιτήρηση και νέα μνημόνια».

Στον αντίποδα, «εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε σε έναν δρόμο σύνεσης και σοβαρότητας, υπηρετώντας έτσι με πολύ καλύτερο τρόπο τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, από όσο οι δημαγωγοί που τάζουν στους πάντες τα πάντα. Με τη δική μας κυβέρνηση ξεπάγωσαν, άλλωστε, μετά από πολλά χρόνια, και οι συντάξεις και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Με τη δική μας κυβέρνηση δόθηκε πρόσφατα και το κοινωνικό μέρισμα ανάπτυξης, που αφορά στους συνταξιούχους και τους ενοικιαστές. Και προφανώς οι συμπολίτες μας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρισμα ανάπτυξης και το 2025 και το 2026. Τα υπογραμμίζω αυτά, γιατί θέλουμε με τους πολίτες να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης».

Ενώ για το λεγόμενο «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ειδικότερα, επαναλαμβάνει την κυβερνητική κατεύθυνση για «μειώσεις άμεσων φόρων για όλους τους συνεπείς φορολογούμενους, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και του περιορισμού της φοροδιαφυγής».

Στην υπόθεση των Τεμπών και στην ερώτηση αν η κυβέρνηση αισθάνεται δικαιωμένη από το πόρισμα Καρώνη, λέει πως «δεν τίθεται θέμα δικαίωσης, όταν έχεις να κάνεις με μια τέτοια τραγωδία. Το ζητούμενο είναι η αλήθεια και η κάθαρση. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο πόρισμα βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Και συμβάλλει, επίσης, στο να επιστρέψουμε στην κοινή λογική! Ενώ την ίδια στιγμή, αποδεικνύει ότι η μόνη συγκάλυψη που επιχειρήθηκε είναι η συγκάλυψη της αλήθειας, από την αντιπολίτευση, που με ακραίο κυνισμό υιοθέτησε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, επί έναν και πλέον χρόνο, να συζητάμε γι' αυτές τις θεωρίες, αντί για τις πραγματικές ευθύνες για τη σύγκρουση. Πιστεύω ότι έχουμε χρέος να μάθουμε, επιτέλους, σ' αυτό τον τόπο να κάνουμε πιο ψύχραιμες συζητήσεις. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να συμβάλουμε στην αναζήτηση της αλήθειας», συμπεραίνει και προσθέτει:

«Η στάση μας στην περίπτωση Τριαντόπουλου, με απευθείας παραπομπή στον φυσικό του δικαστή, αποτελεί οδηγό και για την περίπτωση του κυρίου Καραμανλή. Δεν θα μπούμε σε παιχνίδια ποινικού λαϊκισμού ούτε θα επιτρέψουμε την περαιτέρω εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας. Η τελική απόφαση της Νέας Δημοκρατίας είναι συλλογική και θα ληφθεί από τον Πρόεδρο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ωστόσο η κατεύθυνση είναι αυτή». Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο Κ. Χατζηδάκης υποστηρίζει ότι «υπέπεσε σε ένα σοβαρό σφάλμα. Το άρθρο 291 του Ποινικού Κώδικα, που επικαλείται, αφορά πράξεις με δόλο για πρόκληση ζημιάς στα σιδηροδρομικά δίκτυα. Θα έπρεπε, δηλαδή, οι κατηγορούμενοι υπουργοί να είχαν ως σκοπό, υποβαθμίζοντας την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, να προκαλέσουν τον θάνατο ορισμένων πολιτών ή να το αποδέχονταν έστω το ενδεχόμενο αυτό. Το κατηγορητήριο αποκαλύπτει, λοιπόν, μια μικροπολιτική σκοπιμότητα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν προσφέρεται η τραγωδία αυτή για μικροκομματικά παιχνίδια», καταλήγει.

Κλείνοντας, ερωτηθείς για την ανάληψη των καθηκόντων της Αντιπροεδρίας, εν συγκρίσει και με προηγούμενες κυβερνητικές αποστολές, σημειώνει: «Η αλήθεια είναι ότι είχα συνηθίσει μέχρι τώρα να αναλαμβάνω κάποιο συγκεκριμένο Υπουργείο και στο πλαίσιο αυτό να διαχειρίζομαι δύσκολες αποστολές. Τέτοιες ήταν, για παράδειγμα, η Ολυμπιακή παλαιότερα και πιο πρόσφατα η ΔΕΗ, ο ΕΦΚΑ, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Για μένα, λοιπόν, η ανάληψη των καθηκόντων του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης είναι ακόμα μια νέα αποστολή, σίγουρα διαφορετική από τις προηγούμενες. Διότι πλέον η αρμοδιότητά μου είναι ο συντονισμός των οικονομικών και παραγωγικών Υπουργείων. Νιώθω ότι κάνω αυτό που μου υπαγορεύει το καθήκον μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πολύ περισσότερο απέναντι στην πατρίδα. Διότι πρέπει αφενός να διαφυλάξουμε την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία έξι χρόνια και αφετέρου να συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Και προσωπικά χαίρομαι, διότι φαίνεται πλέον πως ο ανασχηματισμός που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέβαλε στην πιο αποτελεσματική λειτουργία της κυβέρνησης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.