GAC: 30 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε 29 χρόνια – Το παγκόσμιο ορόσημο που φτάνει και στην Ελλάδα

Στις 16 Ιουλίου 2026, το όχημα με αριθμό παραγωγής 30.000.000 βγήκε από τη γραμμή παραγωγής της Guangzhou Automobile Group (GAC), σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην 29χρονη ιστορία του Ομίλου.

Το μοντέλο ήταν ένα δεξιοτίμονο GAC M8 PHEV, γνωστό στις διεθνείς αγορές ως GN8. Η επιλογή ενός εξαγωγικού μοντέλου αποτυπώνει τη στρατηγική στροφή της GAC προς τις διεθνείς αγορές, την ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη οχημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες διαφορετικών χωρών.

Σήμερα, η GAC δραστηριοποιείται σε 110 χώρες και περιοχές, διαθέτει περισσότερα από 746 σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης, επτά παραγωγικές μονάδες εκτός Κίνας και εννέα διεθνείς αποθήκες ανταλλακτικών.

Η πορεία της GAC στηρίχθηκε επί δεκαετίες και σε συνεργασίες με κατασκευαστές όπως η Toyota και η Honda, μέσα από τις οποίες ανέπτυξε τεχνογνωσία στη λιτή παραγωγή, στον ποιοτικό έλεγχο και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, δημιούργησε τις δικές της μάρκες και προϊοντικές οικογένειες, μεταξύ των οποίων οι GAC, AION και HYPTEC.

Η AION αποτελεί τον αμιγώς προσανατολισμένο στην ηλεκτροκίνηση βραχίονα του Ομίλου και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς επέκτασής του.

AION UT

Το 2025, η GAC εξήγαγε περισσότερα από 130.000 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση άνω του 47%. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τις 120.000 μονάδες, αυξημένες κατά 132% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Συνολικά, οι αποστολές στις διεθνείς αγορές έχουν υπερβεί τις 540.000 μονάδες, επιβεβαιώνοντας ότι οι αγορές εκτός Κίνας εξελίσσονται σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου.

Στην Ευρώπη, η στρατηγική της GAC AION μετακινείται από τις απλές εξαγωγές προς την τοπική παραγωγή, τη δημιουργία δικτύων διανομής και εξυπηρέτησης και την ανάπτυξη προϊόντων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Κεντρικό ρόλο έχει η συνεργασία με τη Magna Steyr στο Graz της Αυστρίας, όπου παράγεται το ηλεκτρικό C-SUV AION V, ενώ τον Μάρτιο του 2026 ακολούθησε το compact ηλεκτρικό hatchback AION UT. Τα δύο μοντέλα έχουν σχεδιαστεί με ευρωπαϊκή προσέγγιση στο Milan Design Studio της GAC και κατασκευάζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η τοπική παραγωγή φέρνει τη μάρκα πιο κοντά στις αγορές της, διευκολύνει την προσαρμογή των μοντέλων στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών και αποτυπώνει μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική δέσμευση στην περιοχή.

Στην ελληνική αγορά, η AION εκπροσωπείται από την Inchcape Hellas, τον Όμιλο που αντιπροσωπεύει επί δεκαετίες τις Toyota και Lexus. Μέσα στους πρώτους επτά μήνες παρουσίας της, η μάρκα έχει αναπτύξει σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, με περαιτέρω επέκταση να ακολουθεί.

AION V

Η γκάμα περιλαμβάνει τα AION V και AION UT, δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα και κοινή τεχνολογική και κατασκευαστική βάση.

Το AION V είναι ένα ηλεκτρικό C-SUV ισχύος 204 PS, με μικτή αυτονομία έως 510 χλμ. κατά WLTP και πάνω από 700 χλμ. σε αστικό κύκλο. Παράγεται στην Αυστρία από τη Magna Steyr και συνδυάζει οικογενειακούς χώρους, προηγμένα συστήματα ασφάλειας, ψηφιακή τεχνολογία και έμφαση στην άνεση. Συνοδεύεται από εγγύηση οχήματος οκτώ ετών ή 160.000 χλμ. και εγγύηση μπαταρίας οκτώ ετών ή 200.000 χλμ.

Το AION V Premium προσφέρεται, για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και για ταξινομήσεις έως τις 31 Αυγούστου 2026, στην τιμή των 29.900 ευρώ, από 33.900 ευρώ, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας της Inchcape Hellas. Με τη μέγιστη κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τελική τιμή μπορεί να διαμορφωθεί στις 26.900 ευρώ.

Το AION UT είναι ένα compact ηλεκτρικό hatchback, σχεδιασμένο στο Μιλάνο και κατασκευασμένο στο Graz. Αποδίδει 204 PS, διαθέτει μπαταρία 60 kWh και προσφέρει μικτή αυτονομία έως 430 χλμ. κατά WLTP. Η φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.

Το AION UT διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η Premium κοστίζει 25.400 ευρώ και μπορεί να διαμορφωθεί στις 22.400 ευρώ μετά τη μέγιστη επιδότηση, ενώ η Luxury προσφέρεται από 27.400 ευρώ και μπορεί να διαμορφωθεί στις 24.400 ευρώ. Η επιδότηση χορηγείται σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και προϋποθέτει την έγκριση της αίτησης του αγοραστή.

Στην ιστοσελίδα aionauto.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα μοντέλα, τις εκδόσεις, τον εξοπλισμό, τις δυνατότητες χρηματοδότησης και leasing, καθώς και να προγραμματίσουν test drive.

Πηγή: skai.gr

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