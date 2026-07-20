Λένε πως «γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος», και το ελληνικό ρητό βρήκε την απόλυτη έκφρασή του στη μεγάλη νίκη των Ισπανών επί των Αργεντινών στο Μουντιάλ με 1-0 εντός έδρας... του Ντόναλντ Τραμπ.

President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 @FIFAWorldCup Champions! 🏆 pic.twitter.com/SHsoBhYm1b July 19, 2026

«Αποδεικνύεται ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που σερβίρεται καλύτερα ένα ζεστό κυριακάτικο απόγευμα σε έναν βάλτο του Νιου Τζέρσεϊ» (εκεί όπου κτίστηκε το γήπεδο του τελικού) σχολιάζουν δηκτικά οι δημοσιογράφοι του Politico.

Ο πρόεδρος Τραμπ πέρασε μεγάλο μέρος της δεύτερης θητείας του επικρίνοντας την Ισπανία για τις αναιμικές στρατιωτικές της δαπάνες και την άρνησή της να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη χώρα «αξιοθρήνητη», χλεύασε τους Ισπανούς ως «κακούς ανθρώπους» και απείλησε για λίγο να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με τη Μαδρίτη.

Τη νύχτα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος τον Μάρτιο χαρακτήρισε τη χώρα της Ιβηρικής ως «αποτυχημένη» (loser), έπρεπε να γιορτάσει τη νίκη της Ισπανίας ως νικήτρια ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου που ο Τραμπ επιχείρησε να κάνει δικό του. Παρέδωσε το μεγαλύτερο βραβείο του αθλητισμού στον αρχηγό Ρόδρι μπροστά στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό άνω του ενός δισεκατομμυρίου.

Ο Τραμπ — ο οποίος πριν από την έναρξη του ματς είπε ότι «είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις εναντίον του Μέσι», αναφερόμενος στον σούπερ σταρ της Αργεντινής — κάθισε στην ίδια σειρά με τον Φελίπε, τη Βασίλισσα Λετίθια και τον Σάντσεθ κατά τη διάρκεια του αγώνα και σε κάποιο σημείο σηκώθηκε για να σφίξει το χέρι τους. Στο τέλος του αγώνα, ο Τραμπ κατέβηκε από το πολυτελές του θεωρείο στο επίπεδο του γηπέδου, όπου αυτός και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απένειμαν στους νέους πρωταθλητές το χρυσό τρόπαιο του τουρνουά για δεύτερη φορά στην ιστορία της Ισπανίας.

Βεβαίως, η ηγεσία του ισπανικού ποδοσφαίρου είχε υποβαθμίσει την ιδέα ότι ο Τραμπ έδωσε κίνητρο στους «Ρόχα». «Δεν υπάρχουν προβλήματα μαζί του και μέχρι στιγμής δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με την ομάδα», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος του ποδοσφαίρου στο Politico πριν από τον τελικό. «Η πολιτική είναι έξω από την ομάδα... σκέφτονται μόνο το ποδόσφαιρο», επέμεινε ένας άλλος, και οι δύο διατηρώντας την ανωνυμία τους.

Αλλά ο παίκτης της ισπανικής εθνικής ομάδας Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον τελικό, άφησε να εννοηθεί τις προηγούμενες ημέρες ότι οι ποδοσφαιριστές δεν ήταν εντελώς «τυφλοί» στις πολιτικές εντάσεις μεταξύ της χώρας τους και του Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο χειραψίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ μετά τον αγώνα.

«Ελπίζω να τον χαιρετήσω σε μια στιγμή που θα είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, ότι θα περάσει πολύ γρήγορα και θα το ξεχάσω. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να προκαλούνται αντιπαραθέσεις. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πώς σκέφτομαι, αλλά δεν έχω τόση δύναμη», δήλωσε στην εκπομπή Panenka την Παρασκευή ο Ιγκλέσιας, παίκτης της Θέλτα ντε Βίγκο, ο οποίος είναι γνωστός για τις προοδευτικές του θέσεις σε ζητήματα από τη Γάζα μέχρι τον σεξισμό στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Η χειραψία μεταξύ των δύο ανδρών ήταν σύντομη.

«Ταπεινότητα και σεβασμός»

Δεν υπάρχουν πολλά στα οποία συμφωνούν ο αριστερός Σάντσεθ και ο εθνικιστής Τραμπ. Στην πιο διαρκή πολιτική του προτεραιότητα, ο Τραμπ έχει πιέσει για την απέλαση παράνομων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Σάντσεθ προχώρησε σε κυβερνητική ρύθμιση που χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ανθρώπους που ζουν χωρίς έγγραφα στην Ισπανία.

Ο Τραμπ συχνά χλευάζει τις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, ιδιαίτερα τις ανεμογεννήτριες, και έκανε τις γεωτρήσεις για ορυκτά καύσιμα ακρογωνιαίο λίθο της δεύτερης θητείας του. Ο Σάντσες έχει επιβλέψει ένα πρόγραμμα που στοχεύει η Ισπανία να αντλεί το 81% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ο Τραμπ έχει επίσης επιτεθεί στον σύμμαχο, καθώς η Μαδρίτη δεν πληροί τον στόχο για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ο στόχος καθίσταται δύσκολος για τον Σάντσεθ λόγω της θέσης του σε έναν εύθραυστο συνασπισμό που υποστηρίζεται από αριστερά κόμματα που θέλουν να δώσουν προτεραιότητα στα κοινωνικά προγράμματα, αντανακλώντας την ευρύτερη αντίθεση της ισπανικής κοινής γνώμης στις αμυντικές δαπάνες.

Οι δύο ηγέτες έχουν συγκρουστεί έντονα για τη στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή. Ο Σάντσεθ, σοσιαλιστής που είναι επικεφαλής της Ισπανίας από το 2018, ήταν ένας από τους πιο ένθερμους Ευρωπαίους επικριτές του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσής του στη Χαμάς στη Γάζα. Φέτος, η κυβέρνησή του αρνήθηκε να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν κοινές στρατιωτικές βάσεις σε ισπανικό έδαφος για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, κάτι που προκάλεσε μια σειρά από καυστικές επικρίσεις από τον Λευκό Οίκο.

Ο Σάντσεθ, σε ένα άρθρο για το ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο El País που δημοσιεύτηκε την Κυριακή πριν από τον τελικό, απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ, αν και τόνισε το ήθος του έθνους του πέρα ​​από το γήπεδο ποδοσφαίρου.

«Αυτή είναι η ομάδα που εμπνέει πάθος. Με το ρευστό, θαρραλέο στυλ παιχνιδιού που μας καθορίζει. Αλλά και με τις αξίες που διαμορφώνουν το έθνος μας», έγραψε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

«Μια Ισπανία που συμπεριφέρεται με ταπεινότητα και σεβασμό στους αντιπάλους της. Και που βασίζεται στο συλλογικό ταλέντο για να κερδίσει και να δείξει στον κόσμο τι αγαπημένη και σεβαστή χώρα είναι», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.