Ίσως, να μην περίμενε κανείς ότι χιλιάδες άνθρωποι θα ταξίδευαν κάθε χειμώνα στο Λεσότο. Ωστόσο, για πολλούς λάτρεις του σκι από ολόκληρη τη νότια Αφρική, το μικρό, ορεινό και περίκλειστο βασίλειο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στον κορυφαίο χειμερινό προορισμό.

Το μεγάλο υψόμετρο και το ορεινό ανάγλυφο του Λεσότο, το καθιστούν την ψυχρότερη χώρα της Αφρικής. Στα ορεινά της, οι θερμοκρασίες μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου πέφτουν συνήθως έως και τους -8°C.

Το χιονοδρομικό κέντρο Afriski Mountain Resort, σε υψόμετρο περίπου 3.200 μέτρων, φωλιασμένο στα βόρεια όρη Μαλούτι, είναι το μοναδικό πλήρως λειτουργικό χιονοδρομικό κέντρο του Λεσότο και το μοναδικό στην υποσαχάρια Αφρική.

Το εντυπωσιακό, χιονισμένο τοπίο είναι ιδανικό για σκι και τόσο οι έμπειροι όσο και οι αρχάριοι απολαμβάνουν τις πίστες που εκτείνονται σε 17 εκτάρια (42 στρέμματα περίπου), έκταση αντίστοιχη με 24 γήπεδα ποδοσφαίρου. Το θέρετρο άνοιξε πριν από 25 χρόνια και βρίσκεται σε μικρή απόσταση με αυτοκίνητο ή λεωφορείο από την πλησιέστερη μεγάλη πόλη, την Μπούθα-Μπούθε, περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά.

Πέρυσι, ο τουρισμός συνέβαλε περίπου κατά 7% στο ΑΕΠ του Λεσότο, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Afriski προσφέρει σημαντικά έσοδα σε μια χώρα που η Παγκόσμια Τράπεζα κατατάσσει μεταξύ των φτωχότερων του κόσμου. Επιπλέον, χάρη στις μηχανές τεχνητού χιονιού, το χιονοδρομικό παραμένει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο.

Χιλιάδες επισκέπτες σε μια χώρα που ο Τραμπ είπε ότι «κανείς δεν έχει ακουστά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε αστειευτεί το 2025 λέγοντας ότι το Λεσότο είναι μια χώρα «που κανείς δεν έχει ακουστά». Ωστόσο, μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, το βασίλειο, που περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από τη Νότια Αφρική και έχει πληθυσμό περίπου 2,3 εκατομμύρια κατοίκους, γιόρτασε τα 200 χρόνια από την ίδρυση του έθνους των Μπασότο και τα 58 χρόνια ανεξαρτησίας από τη βρετανική κυριαρχία.

Το Λεσότο βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων, γεγονός που της χαρίζει άφθονες χιονοπτώσεις. Έτσι, το σκι, ένα άθλημα που μέχρι πρότινος συνδεόταν κυρίως με τη Βόρεια Αμερική και τις Άλπεις, γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές.

Οι περισσότεροι επισκέπτες φτάνουν οδικώς από τη Νότια Αφρική, ενώ οι διεθνείς ταξιδιώτες μπορούν να πετάξουν μέχρι το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, Μασέρου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Afriski, Τέο Φερέιρα, αναφέρει ότι σχεδόν το 70% των επισκεπτών προέρχεται από τη Νότια Αφρική, ενώ οι υπόλοιποι είναι κυρίως κάτοικοι του Λεσότο ή άλλων χωρών της νότιας Αφρικής.

Το θέρετρο απασχολεί σήμερα 227 μόνιμους και εποχικούς εργαζομένους. Οι περισσότεροι είναι πολίτες του Λεσότο, ενώ περίπου 30 Νοτιοαφρικανοί εργάζονται κυρίως ως εκπαιδευτές σκι.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 420 κλίνες, ενώ οι κοντινές πόλεις Μπούθα-Μπούθε και Μοχλοκόνγκ προσφέρουν επιπλέον καταλύματα κατά την περίοδο αιχμής. Η πιο πολυσύχναστη ημέρα της φετινής χρονιάς ξεπέρασε τους 1.400 επισκέπτες, ενώ το 2025 το ρεκόρ ήταν πάνω από 1.600 ημερήσιοι και διαμένοντες επισκέπτες.

Επειδή οι καιρικές συνθήκες γίνονται ολοένα και πιο απρόβλεπτες και το φυσικό χιόνι δεν είναι πάντα αρκετό, το χιονοδρομικό βασίζεται στην παραγωγή τεχνητού χιονιού ώστε να εξασφαλίζει τη λειτουργία του καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Το χιόνι του Λεσότο αλλάζει την εικόνα που έχουμε για την Αφρική



Το Afriski έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του χιονοδρομικού τουρισμού στη νότια Αφρική, μια περιοχή που μέχρι σήμερα ήταν περισσότερο γνωστή για την άγρια πανίδα της και τις εντυπωσιακές ακτές της στον Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Για πολλούς επισκέπτες, το Afriski είναι το μέρος όπου έκαναν τα πρώτα τους μαθήματα σκι. Παρά τις συνεχείς πτώσεις, σηκώνονταν ξανά και ξανά μέχρι να καταφέρουν την πρώτη ομαλή κατάβαση χωρίς να πέσουν.

Ο Γιάνκο Σμιτς, φοιτητής από το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, δήλωσε:

«Είναι μια καταπληκτική πίστα για να μάθει κανείς σκι. Στην αρχή ήταν λίγο απογοητευτικό γιατί πέφτεις, και πέφτεις δυνατά. Όμως οι άνθρωποι εδώ μού έκαναν ένα μάθημα και μέσα σε μία ώρα, πραγματικά, ένιωθα ήδη σίγουρος.»

Η Θάτο Ραμαπόχοκο, που επισκέφθηκε για πρώτη φορά το θέρετρο από την Πρετόρια, ανέφερε:

«Όταν σκέφτεσαι την αφρικανική ήπειρο, δεν σκέφτεσαι το χιόνι. Σκέφτεσαι τον ήλιο και τη Σαχάρα. Το ότι μπορείς να τα ζήσεις όλα αυτά και ταυτόχρονα να έρθεις εδώ, όπου χιονίζει, είναι πραγματικά απίστευτο. Έπρεπε να το δω με τα μάτια μου.»

Οι επισκέπτες του Afriski μπορούν επίσης να δοκιμάσουν παραδοσιακά λουκανικοπιτάκια της Λεσότο και τη Maluti Lager, την τοπική μπίρα της χώρας.

Ως αναμνηστικό, πολλοί επιλέγουν τη χαρακτηριστική πολύχρωμη κουβέρτα των Μπασότο, γνωστή για τα έντονα χρώματα και τα παραδοσιακά της σχέδια, τα οποία συναντώνται τόσο στις τοπικές ενδυμασίες όσο και σε σύγχρονα μπουφάν και εξοπλισμό σκι.

Πηγή: skai.gr

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