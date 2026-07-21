Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι (21 Ιουλίου 2026), σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ελαιόδεντρα και κατευθύνθηκε προς το βουνό.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.
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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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