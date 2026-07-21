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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι στην Αργολίδα - Σηκώθηκαν 6 εναέρια

Έσπευσαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη

UPDATE: 14:18
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Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι (21 Ιουλίου 2026), σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ελαιόδεντρα και κατευθύνθηκε προς το βουνό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες εναέριες δυνάμεις. 

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου. 

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Αργολίδα
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