Με τα δικά του λόγια επέλεξε να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο της ζωής της η Εύα Σιμάτου. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα ποίημα του συζύγου της, Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του, αλλά και τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους αναγνώστες που τον γνώρισαν μέσα από τα βιβλία και τα κείμενά του.

Για το τελευταίο της αντίο, η Εύα Σιμάτου επέλεξε το ποίημά του «Υστερόγραφο στο Φως». Ένα βαθιά προσωπικό κείμενο για τη διάρκεια, την απώλεια και τη φωνή που παραμένει ακόμη και όταν ο άνθρωπος στον οποίο ανήκε δεν βρίσκεται πια εδώ.

«Αν έφτασες ως εδώ,

περπάτησες επάνω μου.

Γράφω επειδή υπάρχει χώρος

ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις —

και θέλησα να σταθώ εκεί», αναφέρεται στους πρώτους στίχους.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το σημείο που ο Αλέξης Σταμάτης έγραφε:

«Σε ευχαριστώ

που άντεξες τη διάρκεια

και δεν έφυγες

όταν άρχισε να πονά».

Υστερόγραφο στο Φως - Ένα ποίημα του Αλέξη

Αν έφτασες ως εδώ,

περπάτησες επάνω μου.

Γράφω επειδή υπάρχει χώρος

ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις —

και θέλησα να σταθώ εκεί.

Σε ευχαριστώ

που άντεξες τη διάρκεια

και δεν έφυγες

όταν άρχισε να πονά.

Ποτέ δεν μίλησα με τον Θεό.

Ίσως επειδή η γλώσσα μου

είχε ήδη χρησιμοποιηθεί

σε άλλα στόματα.

Αλλά τον ένιωσα.

Ως παύση

που δεν μου ανήκε.

Η ποίηση δεν αλλάζει τον κόσμο.

Αλλάζει την ταχύτητα

με την οποία σε διαπερνά.

Και τότε, κάποιες νύχτες,

μπορείς να αναπνέεις

χωρίς εξήγηση.

Αυτό το βιβλίο

απλώς διατηρεί το σχήμα

ενός σώματος

που δεν πρόλαβε να γείρει

σε άλλο σώμα.

Αν βρίσκεσαι εκεί,

σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο,

σε μια σχέση χωρίς ονόματα —

κράτα αυτό:

Η φωνή που δεν ζητά να ακουστεί

είναι αυτή που παραμένει.

Όχι γιατί είναι δυνατή.

Αλλά γιατί δεν υπάρχει

πουθενά αλλού να πάει.

Πηγή: skai.gr

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