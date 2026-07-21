Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τρίτης (21/07) στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη .

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Φαιστού.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ( κατηγορία 3)

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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