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Ηράκλειο: Φωτιά στα Βορίζια - Σηκώθηκαν εναέρια, ήχησε το 112

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη 

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Πυροσβεστική

Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τρίτης (21/07) στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο. 

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη .

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Φαιστού.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ( κατηγορία 3)

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου  προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Ηράκλειο Κρήτης
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