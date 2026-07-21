Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αποχωρήσει από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και θα ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα, εν μέσω της σχεδόν διετούς δικαστικής εκστρατείας κατά των πολιτικών αντιπάλων του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η κίνηση, η οποία αναμενόταν, αποτελεί ακόμη μία σοβαρή πρόκληση για το CHP, το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο ιδρύθηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από τον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Η πλειονότητα των ψηφοφόρων και των βουλευτών του CHP αναμένεται να ακολουθήσει τον Οζέλ στο νέο κόμμα, το όνομα του οποίου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Τον Μάιο, δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του CHP του 2023 και αφαίρεσε από τον Οζέλ την προεδρία του κόμματος.

Σε ομιλία του σε υψηλούς τόνους στο κοινοβούλιο, ο Οζέλ υποστήριξε ότι η αποχώρηση της ηγετικής του ομάδας από το CHP δεν σημαίνει υποχώρηση απέναντι στις πολιτικές πιέσεις, αλλά την απαρχή μιας νέας μορφής αντιπολίτευσης απέναντι στον Ερντογάν, ο οποίος κυβερνά την Τουρκία για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

«Σήμερα βρισκόμαστε στο κατώφλι ενός θλιβερού αποχαιρετισμού, ο οποίος κατέστη αναπόφευκτος και του οποίου η ώρα έφτασε. Ωστόσο, θέλουμε να μοιραστούμε με τον λαό την ελπίδα που έχουμε για μια νέα αρχή», δήλωσε ο Οζέλ ενώπιον περισσότερων από 80 βουλευτών του CHP.

Η δικαστική απόφαση του Μαΐου επικαλέστηκε παρατυπίες στο συνέδριο του κόμματος και επανέφερε στην ηγεσία τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον πρώην πρόεδρο του CHP, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Ο Οζέλ και οι επικριτές της κυβέρνησης χαρακτήρισαν την απόφαση πολιτικά υποκινούμενο «πραξικόπημα», στο πλαίσιο μιας άνευ προηγουμένου δικαστικής εκστρατείας κατά του CHP, η οποία οδήγησε πέρυσι και στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης και βασικού πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει τις σχετικές κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, οι διώξεις έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχουν εντείνει τις ανησυχίες για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Τουρκία.

Η κρίση στην αντιπολίτευση θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητες του Ερντογάν να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία στις εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες το αργότερο έως το 2028. Αναλυτές εκτιμούν, πάντως, ότι οι κάλπες ενδέχεται να στηθούν νωρίτερα, εάν η κυβέρνηση επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τη διάσπαση στο CHP



Πηγή: skai.gr

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