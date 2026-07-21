Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων στη Χαλκιδική από αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου, από τις 08.00 έως τις 20.00, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η απαγόρευση ισχύει σε συγκεκριμένες περιοχές της Χερσονήσου Κασσάνδρας, όπως η Κορυφογραμμή από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή, η περιοχή «Αράπης» και το «Χαλκοβούνι» στην Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου.

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθενται σε ισχύ από αύριο (Τετάρτη 22 Ιουλίου) και ώρες 08.00 έως 20.00, σε περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η απαγόρευση αφορά:

- τη Χερσόνησο Κασσάνδρας: «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου

- τη Χερσόνησο Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Συκιά

- τον Δήμο Αριστοτέλη: Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατωνίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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