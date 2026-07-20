Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και ο 25χρονος κατηγορούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έμεινε για περίπου 30 λεπτά στην ανακρίτρια, διαχώρισε τη θέση του από τους άλλους συλληφθέντες και αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται.

Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστικό μέγαρο σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ ομάδας αντιεξουσιαστών και αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η ένταση ξεκίνησε εντός του μεγάρου και εξελίχτηκε σε επεισόδια, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση κρότου λάμψης.

Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα, με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων από την περιοχή. Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 18 προσαγωγές.

Δείτε βίντεο από το voria.gr:

Τι είπε στην απολογία του ο 25χρονος

Κατά την απολογία του, ο 25χρονος έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από την πλευρά του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που φέρεται να τον κατονόμασε ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες πριν και μετά την επίθεση. Κατά πληροφορίες, αρνήθηκε ότι διαχειρίστηκε τα κλειδιά ή ότι τα έδωσε στους φυσικούς δράστες της επίθεσης.

Συγκεκριμένα, φέρεται να ισχυρίστηκε πως: «Γνωρίζω τον 29χρονο και τον 24χρονο γι' αυτό στοχοποιήθηκα και ενοχοποιήθηκα χωρίς να έχω κάποια αξιόποινη πράξη. Ούτε πήρα, ούτε έδωσα κλειδιά και δεν υπάρχει τίποτα εναντίον μου εκτός από την ψευδή κατάθεση του 24χρονου... Τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου ήμουν με τη φίλη μου, την οποία κάλεσα ως μάρτυρα αλλά δεν δέχθηκαν να καταθέσει».

Με τη νέα προφυλάκιση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους τέσσερις. Εκτός από τον 25χρονο, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τους δύο φερόμενους ως φυσικούς δράστες της επίθεσης- τον 29χρονο και την 26χρονη.

Ο νεαρός είναι γνωστός στις Αρχές και φέρεται να κινείται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή σε καταλήψεις και επεισόδια.

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη.

Η δίωξη αφορά βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.