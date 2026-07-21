Πεζεσκιάν: Ενισχύεται καθημερινά η επικοινωνία με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Το επίπεδο «επικοινωνίας» με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αυξάνεται μέρα με τη μέρα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά το αεροπορικό χτύπημα που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, τον Αλί Χαμενεΐ, στην αρχή του πολέμου στο Ιράν.
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια του κατά την επίθεση, δήλωσαν τον Απρίλιο στο Reuters τρεις άνθρωποι του στενού του κύκλου.
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