Δίωρη κατάθεση Δημητριάδη για τις υποκλοπές

Επί δύο ώρες κατέθετε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των υποκλοπών, που έχει προκαλέσει σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις και θεσμικές συγκρούσεις.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης εκλήθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ως μάρτυρας από τον αντεισαγγελέα Αχιλλέα Ζήση που διενεργεί την έρευνα με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη.

Η κατάθεση Δημητριάδη, το όνομα του οποίου έχει βρεθεί στο επίκεντρο των επικρίσεων για τους χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών, σύμφωνα με πληροφορίες διήρκεσε περί τις δύο ώρες, ενώ το περιεχόμενο της δεν έγινε γνωστό, ούτε για όσα ρωτήθηκε ούτε για όσα απάντησε.

Πάντως, ο Γρηγόρης Δημητριάδης που κατείχε στο παρελθόν και πριν τις καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις νευραλγική θέση στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την κατάθεσή του, δεν βγήκε από την κεντρική πόρτα του ανωτάτου δικαστηρίου, αποφεύγοντας τους δημοσιογράφους και τις τηλεοπτικές κάμερες.

Η κατάθεσή του εντάσσεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών που τρέχει ο αντεισαγγελέας, προκειμένου να παραδώσει πόρισμα μέσα στο καλοκαίρι και πάντως την τελική απόφαση για την πορεία της υπόθεσης (αρχείο η διώξεις) θα λάβει η ίδια η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, σύμφωνα με την παραγγελία της, στην οποία θα υποβληθεί και το σχετικό πόρισμα από τον κ. Ζήση.

Προς το παρόν έχουν εξεταστεί δεκάδες μάρτυρες, έχει γίνει και ο έλεγχος στην ΕΥΠ την περασμένη εβδομάδα από τον ίδιο τον κ. Ζήση μαζί με δύο πραγματογνώμονες, ενώ έχουν απαντηθεί και αιτήματα δικαστικών συνδρομών που είχαν υποβληθεί μεταξύ άλλων και στις ΗΠΑ

