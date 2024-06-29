«Φοβάμαι ότι ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης αμφισβητεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά και τις χθεσινές του δηλώσεις», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100.3 ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Ερωτηθείς αν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στις 7 Ιουλίου θα υπάρξει κάποια κίνηση αμφισβήτησης, ο κ. Τεμπονέρας υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία πρόθεση αμφισβήτησης του Στέφανου Κασσελάκη».

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την επιστολή των «87», ο κ. Τεμπονέρας τόνισε: «Φοβάμαι ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο», και κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματος για αδυναμία αναγνωσης του εκλογικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών. «Η ηγεσία του συριζα φέρει το κύριο μερίδιο ευθύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

