TASS: Η Ρωσία θα παρέχει σύντομα προξενικές υπηρεσίες στα Κατεχόμενα Πολιτική 17:30, 09.08.2023 linkedin

«Θα αρχίσουμε να παρέχουμε προξενικές υπηρεσίες στο βόρειο τμήμα της πόλης της Λευκωσίας στο εγγύς μέλλον. Θα εργαζόμαστε σε τακτική βάση» ανέφερε ρωσική πηγή