Του Γιάννη Ανυφαντή

Με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και με αυστηρά μηνύματα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η ειδική συζήτηση για την συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων με την πτώση του ελικοπτέρου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού: Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό.

«Σε μια εποχή αυξημένων προκλήσεων στο Αιγαίο η Ελλάδα απαντά με επαγρύπνηση και αποφασιστικότητα εκσυγχρονίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την απόκτηση της φρεγάτας “Κίμων”», είπε εκπροσωπώντας την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ ο αδερφός του Παναγιώτη Βλαχάκου, Νίκος Βλαχάκος, σημειώνοντας πως «η θυσία των 3 ηρώων θυμίζει ότι σε κρίσιμες ώρες οι πολιτικές ενέργειας η απουσία καθαρών αποφάσεων έχουν συνέπειες οι αξιωματικοί κάνουν πάντα το καθήκον τους.

Το κράτος όμως έχει την ευθύνη με σαφή στόχο και πλήρη κάλυψη». Μάλιστα φανερά φορτισμένος, προχώρησε και σε μία προσωπική αναφορά για τον αδερφό του: «Θέλω να πιστεύω πως σήμερα ο αδερφός μου, καμαρώνει από ψηλά όχι για μόνο τις τελετές μνήμης αλλά και για το νέο απόκτημα του πολεμικού μας ναυτικού που συνεχίζει την αποστολή για την οποία έδωσε τη ζωή του. Θα τον θυμάμαι πάντα για το ήθος, το καθαρό βλέμμα, τη βαθιά του πίστη στο καθήκον και θα νιώθω πάντα περήφανος».

«Το Αιγαίο δεν επιδέχεται ούτε ανέχεται αναθεωρήσεις. Δεν έχει γκρίζες ζώνες, μόνο γαλάζια κύματα που αγκαλιάζουν την ελληνική ιστορία, την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα», τόνισε από την πλευρά του αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, ξεκαθαρίζει με τη σειρά του ότι «η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν επηρεάζονται από έωλα επιχειρήματα».

Για ένα βαρύ χρέος που άφησαν πίσω τους οι 3 πεσόντες αξιωματικοί έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον Δημήτρη Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ να υπογραμμίζει ότι «σε μια εποχή που ο αναθεωρητισμός και η επιθετικότητα αποτελούν τον κανόνα στις διεθνείς σχέσεις και ιδίως τώρα στην παραμονή ενός νέου κύκλου ελληνοτουρκικών επαφών σε ανώτατο επίπεδο, δεν επιτρέπεται σε κανέναν μας- πολύ περισσότερο εδώ, να ισχυρίζεται ή να αφήνει να εννοηθεί το αντίθετο».

«Δεν χωρά ούτε χρονική ούτε χωρική αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς. Στην αποκάλυψη ότι το μοιραίο βράδυ του 1996 ήταν υποδιοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών προέβη ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, τονίζοντας ότι «« από εκείνο το βράδυ κρατάω το χάμογελο, το θάρρος και το θράσος αυτών των νέων που βάδιζαν σε μία θυσία».

«Το λιγότερο που οφείλει η Βουλή των Ελλήνων, τριάντα χρόνια μετά, είναι το άνοιγμα του φακέλου των Ιμίων, η πλήρης έρευνα και η απόδοση αλήθειας. Αθάνατοι και οι ήρωες και αξέχαστη η θυσία τους», τόνισε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ζητώντας να ανοίξει η υπόθεση στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.