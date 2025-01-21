Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε κλίμα συγκινησιακά φορτισμένο στο σαλόνι του γραφείου του Προέδρου της Βουλής, ο Κωνσταντίνος Τασούλας αποχαιρέτησε τους προϊσταμένους των τμημάτων της Βουλής, με τους οποίους συνεργάστηκε επί 5 συναπτά έτη, παρουσία του υποψήφιου για το τρίτο τη τάξει πολιτειακού αξιώματος Νικήτα Κακλαμάνη.

Μάλιστα, ο Νικήτας Κακλαμάνης συγκίνησε τον απερχόμενο Πρόεδρο της Βουλής θυμίζοντάς του την πρώτη τους συνάντηση πριν από 40 χρόνια σε ένα μικρό διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Δημοκρίτου όπου διατηρούσε το πολιτικό του γραφείο ο Ευάγγελος Αβέρωφ. Τότε ο Κωνσταντίνος Τασούλας διατελούσε χρέη γραμματέα του.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και το δώρο του κ. Τασούλα προς τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, δωρίζοντας το λογοτεχνικό περιοδικό «ΕΠΙΛΟΓΟΣ», το οποίο όπως είπε εντελώς συμπτωματικά έφτασε σήμερα στο γραφείο του με την αλληλογραφία του. Στο ίδιο γραφείο, αύριο στη μία το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης – παραλαβής, μετά το πέρας της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.