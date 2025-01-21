Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή των Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλου μίλησε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θεόδωρος Σκυλακάκης, εστιάζοντας στο θέμα της αμερικανικής εταιρείας Chevron η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από το δυτικό τμήμα της Πελοποννήσου μέχρι τα νότια της Κρήτης, με σκοπό την έρευνα για υδρογονάνθρακες.

Απαντώντας αρχικά στις δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη περί «μεγαλειώδους κωλοτούμπας» της κυβέρνησης, ο υπουργός χαρακτήρισε ανακριβές ότι το αίτημα της Chevron είχε γίνει πριν έναν χρόνο.

«Είναι σημαντική η απόφασή μας να προχωρήσουμε. Η κυβέρνηση ποτέ δεν σταμάτησε, αλλά αντίθετα προώθησε τη λελογισμένη εξόρυξη υδρογονανθράκων, γιατί ακριβώς έχει την άποψη ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι και οικονομικά αποτελεσματική» όπως είπε, διευκρινίζοντας:

«Η Chevron ζητά το δικαίωμα να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις. Όταν γίνονται πολλές γεωτρήσεις έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεις το κοίτασμα. Τα 11.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μπορεί να είναι το "ορεκτικό", αλλά είναι μεγάλο και αποτελεί αύξηση κατά 25% ως προς την έκταση. Η Ελλάδα να ξέρετε έχει υπερεκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στην πράσινη ανάπτυξη ως προς τη μείωση διοξειδίου του άνθακα. Παραμένουμε σε αυτό που είχαμε εξ αρχής σχεδιάσει, ενώ ταυτόχρονα προσαρμοζόμαστε στο νέο γεωπολιτικό τοπίο».

Τέλος, εξήγησε ότι σε περίπτωση που υπάρξουν ευρήματα υδρογοναναθράκων από τις γεωτρήσεις, τα αποτελέσματα δεν δημοσιεύονται, καθώς αποτελούν «εμπορικό μυστικό» της εκάστοτε εταιρείας. «Η δουλειά της κυβέρνησης είναι απλά να δώσει την άδεια να ξεκινήσουν οι εξορύξεις σε κάθε περιοχή».

Πηγή: skai.gr

