Τσίπρας για Κατσέλη: Η υποψηφιότητά της εκπέμπει μήνυμα ενότητας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως η υποψηφιότητα της κυρίας Κατσέλη «χαίρει ευρείας αποδοχής και σεβασμού και πέρα από τον προοδευτικό χώρο» 

Κατσέλη - Τσίπρας

Την υποψήφια Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Λούκα Κατσέλη, υποδέχτηκε σήμερα, Τρίτη ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

O πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η κα Κατσέλη αποτελεί πολιτικό «που χαίρει ευρείας αποδοχής και σεβασμού και πέρα από τον προοδευτικό χώρο από τον οποίο προέρχεται», ενώ η υποψηφιότητά της «εκπέμπει το μήνυμα της ενότητας, της κοινωνικής συνοχής, αλλά και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, που σήμερα έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ».

TAGS: Λούκα Κατσέλη Αλέξης Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ
