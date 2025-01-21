Τσίπρας για Κατσέλη: Η υποψηφιότητά της εκπέμπει μήνυμα ενότητας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Την υποψήφια Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Λούκα Κατσέλη, υποδέχτηκε σήμερα, Τρίτη ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

O πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η κα Κατσέλη αποτελεί πολιτικό «που χαίρει ευρείας αποδοχής και σεβασμού και πέρα από τον προοδευτικό χώρο από τον οποίο προέρχεται», ενώ η υποψηφιότητά της «εκπέμπει το μήνυμα της ενότητας, της κοινωνικής συνοχής, αλλά και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, που σήμερα έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ».

