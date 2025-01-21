«Η δημιουργία υπερκερδών που για δεύτερη χρονιά ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια αποδεικνύει την κλοπή που γίνεται από τις τράπεζες με τις πλάτες της κυβέρνησης», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Είναι χρήματα που λείπουν από τα ελληνικά νοικοκυριά. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να διοχετευθούν για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για προγράμματα στέγης, για την αντιμετώπιση της ερήμωσης της υπαίθρου και για την αντιστροφή του brain drain», προσθέτει.

Όπως επισημαίνουν πηγές του κόμματος, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τις πρωτοβουλίες για τον τραπεζικό τομέα σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο. Μετά τη χθεσινή συνάντηση με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, ο Σ. Φάμελλος σήμερα θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Αϊρίν Έβελυν Μικέλα Μαίρη Σαρπ.

Αύριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και με τον πρόεδρο της ΕΒΕΕ, Γιώργο Καββαθά.

Την Παρασκευή ο Σωκράτης Φάμελλος θα συναντηθεί με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας με τον πρόεδρο του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκα Χαρδούβελη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

