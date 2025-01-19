Σκέρτσος: Ο Τασούλας εγγυάται την πολιτική σταθερότητα - Δεν μας ενδιαφέρουν οι ψήφοι της ακροδεξιάς

«Η επιλογή που έγινε από τον πρωθυπουργό στον πρόσωπο του απερχόμενου προέδρου της Βουλής, του κ. Τασούλα, έχει στοιχεία τα οποία εγγυώνται την πολιτική σταθερότητα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, την πολιτική μετριοπάθεια και τον πολιτικό πολιτισμό που είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε ένα πολιτικό περιβάλλον, ένα πολιτικό σύστημα που να σπαράσεται. Θέλουμε πολιτικές προσωπικότητες που να εκφέρουν έναν πολιτισμένο, ενωτικό και ενοποιητικό πολιτικό λόγο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, με αφορμή την επιλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα για την προεδρία της Δημοκρατίας, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

«Ο κ. Τασούλας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, το έχει αποδείξει στην πολιτική του διαδρομή, το έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Βουλής. Επί των ημερών του κ. Τασούλα ως προέδρου της Βουλής, η νομοθέτηση στη χώρα μας έχει βελτιωθεί σημαντικά», πρόσθεσε.

Τόνισε επίσης, ότι «η κάθε επιλογή και η κάθε απόφαση πρέπει να κρίνεται στον δεδομένο χρόνο που λαμβάνεται. Να λαμβάνει υπόψη πολιτική συγκυρία, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Να λαμβάνει επίσης η ποιότητα των προσώπων, η διαδρομή τους, τα διαπιστευτήρια που έχουν δώσει ως προς τον λόγο που έχουν εκφέρει δημοσίως».

Να μην βάζουμε κομματικές ταμπέλες στις υποψηφιότητες για την προεδρία

«Όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Δεν πρέπει να βάζουμε πολιτικές ταμπέλες γύρω από τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας », επισήμανε ο υπουργός της Επικρατείας.

Ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι«ο Πρωθυπουργός κοιτάζει μόνο μπροστά, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και ο στόχος του είναι να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα. Αυτό το οποίο διακυβεύεται μέσα από τη διαδικασία για την εκλογή ΠτΔ είναι αυτό».

«Δυστυχώς, είδαμε το προηγούμενο διάστημα προσπάθειες εργαλειοποίησης του θεσμού, με στόχο την πολιτική εκτροπή και την πολιτική αποσταθεροποίηση. Και αυτό έγινε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, και από τα αριστερά και από τα δεξιά της ΝΔ», υπογράμμισε .

«Σε ένα διεθνές περιβάλλον που βλέπουμε άνοδο της ακροδεξιάς, χρειαζόμαστε αναχώματα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από προσωπικότητες με τα χαρακτηριστικά του κ. Τασούλα», πρόσθεσε.

Δεν μας ενδιαφέρουν οι ψήφοι της ακροδεξιάς

«Ο κ. Τασούλας είναι μία προσωπικότητα που μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα των πολιτών, την ενότητα της χώρας, για να μπορούμε να έχουμε μία προεδρία της Δημοκρατίας που να λειτουργεί σταθεροποιητικά. Εύχομαι να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχει τα εχέγγυα για να πάρει περισσότερες ψήφους και πέρα της ΝΔ. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ψήφοι της ακροδεξιάς», τόνισε ο υπουργός επικρατείας.

«Χρειάζεται να στήσουμε αναχώματα στην ακροδεξιά με επιλογές μετριοπάθειας, πολιτικού πολιτισμού, σοβαρότητας και υπευθυνότητας», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι «Το 2020 ο πρωθυπουργός αποφάσισε να στείλει πολύ ισχυρό μήνυμα για την ισότητα, τα δικαιώματα, τη δυνατότητα αλλά και το δικαίωμα που έχει κάθε γυναίκα σε αυτή τη χώρα να μπορεί να ονειρευθεί αλλά και να πετύχει την υψηλότερη θέση στο πολιτειακό μας σύστημα. Η κα Σακελλαροπούλου και η θητεία της θα αποτελέσει μία ιστορική τομή στον θεσμό της ΠτΔ. Τέλεσε τα καθήκοντά της με άψογο τρόπο. Έφερε ένα νέο ύφος και υπόδειγμα στην άσκηση των καθηκόντων της ΠτΔ. Πρέπει να της αναγνωρίσουμε ότι πήρε μία απόσταση από τον "φωνακλάδικο" πατριωτισμό, τον πατριωτισμό των εμπόρων της πατρίδας.

Σε αυτό το πεδίο, ο κ. Τασούλας και η κα. Σακελλαροπούλου έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Ήταν (σ.σ. η νυν Πρόεδρος) στην πρώτη γραμμή στην ακριτική Ελλάδα, την θυμάμαι να φωτογραφίζεται στο φράκτη στον Έβρο, την θυμάμαι να υψώνει το ανάστημά της σε ασχημονούντες, σε ΜΚΟ, προς την Ελλάδα και ταυτόχρονα να ανοίγει την αγκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ήταν μια επιλογή που υπηρέτησε την ισότητα τα δικαιώματα, μια ανοικτή και συμπεριληπτική Ελλάδα».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν σκέψεις να αναθεωρηθεί ο ρόλος του ΠτΔ σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές του, ο κ. Σκέρτσος απάντησε:«Η ΠτΔ εντός του πολιτεύματος που έχουμε, η Προεδρευόμενη Δημοκρατία, δεν μπορεί να αποτελεί έναν πόλο εξουσίας, που να επηρεάζει ή να παρεμβαίνει στην άσκηση των καθηκόντων της εκτελεστικής εξουσίας, της εκάστοτε κυβέρνησης. Αντιθέτως, πρέπει να απεμπλέξουμε περαιτέρω, την ΠτΔ, ως θεσμό, από τις παρεμβολές που μπορεί να ασκούνται εμμέσως ή αμέσως στην σταθερότητα του εκλογικού κύκλου. Αυτό έγινε ήδη με την αναθεώρηση του 2019. Αυτό που είδαμε το 2015 να ανακόπτεται βίαια η ζωή μιας κυβέρνησης και την τεράστια περιπέτεια του 2015, αυτό δεν ξανασυνέβη χάρη στην αναθεώρηση του 2019. Θα θωρακισθεί περαιτέρω, όπως είπε ο πρωθυπουργός, μετατρέποντας τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε 6ετή μίας φοράς».

Με αφορμή κριτική που έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Επικρατείας είπε πως «είμαστε μια κυβέρνηση με ανοικτά αυτιά, ακούμε κάθε κριτική δεν θεωρούμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά», εξ άλλου «πιστεύουμε σε μια εποικοδομητική αντιπολίτευση». Διαπίστωσε, από την άλλη «σοβαρές εσωτερικές αντιφάσεις» στην αξιωματική αντιπολίτευση.

'Αλλωστε, συμπλήρωσε, «αν υπήρχαν προϋποθέσεις κοινού μετώπου, θα κατέβαζαν κοινό υποψήφιο τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς. Αντιθέτως βλέπουμε μια πανσπερμία υποψηφίων».

Εν προκειμένω υπογράμμισε τη «σοβαρή αντίφαση», όπως είπε, «ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει το σεβαστό κατά τα άλλα, κύριο Γιαννίτση, ταυτόχρονα να λέει ότι θέλει να συγκυβερνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Βαρουφάκη κλπ. Τα κόμματα αυτά στηρίζουν τον κύριο Γιαννίτση; Ας τον ψηφίσουν. Δεν βλέπω καμία συνοχή στα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα -κι αυτό δείχνει τη δυσκολία που υπάρχει, να βρεθούν συναινέσεις. Το μόνο που θέλουν είναι να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση και τη χώρα», υποστήριξε.

Ταυτοχρόνως, «οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ είναι εκτός Κοινοτικού πλαισίου στις περισσότερες περιπτώσεις, και στις τράπεζες πρότεινε ανεδαφικά πράγματα. Υπάρχει μια λεοντή υπευθυνότητας και από πίσω θέσεις που μας βγάζουν εκτός σκληρού πυρήνα της Ευρώπης».

Ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση στέκεται κοντά στους αγρότες και το απέδειξε στις περσινές κινητοποιήσεις, οπότε ικανοποίησε δυο βασικά αιτήματα: το φθηνό αγροτικό πετρέλαιο και μια σταθερή χαμηλή τιμή στο αγροτικό ρεύμα».

Και, για τη γενική οικονομική πολιτική, επεσήμανε τις αυξήσεις σε συντάξεις μισθούς, ειδικά επιδόματα γιατρών, ενστόλων κ.α -«όλα αυτά έρχονται από το πλεόνασμα ανάπτυξης», παρατήρησε και κατέληξε με το συμπέρασμα ότι «η πολιτική σταθερότητα εγγυάται την οικονομική ανάπτυξη και τη δίκαιη αναδιανομή των εισοδημάτων».

