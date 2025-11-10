Τα «γαλάζια» γράμματα, ο εκλογικός νόμος και ο ανασχηματισμός

Της Δώρας Αντωνίου

Θα μπορέσει η επιστροφή σε θετική ατζέντα, την οποία διαμόρφωσαν τις προηγούμενες ημέρες οι εξελίξεις στα ενεργειακά, να αντιστρέψει το πλήγμα εσωστρέφειας που επέφερε στην κυβερνητική πλειοψηφία το ζήτημα των ΕΛΤΑ; Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την εικόνα κακοφωνίας που εμφανίζεται να εκπέμπει η πλειοψηφία, αλλά και την ουσία, την παραγωγή, δηλαδή, κυβερνητικού έργου. Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν με αφορμή την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ δεν είναι μια συγκυριακή υπερευαισθησια από την πλευρα σημαντικού αριθμού βουλευτών. Η σφοδρότητά τους και όσα ειπώθηκαν για «τεχνοκράτες που δεν καταλαβαίνουν από πολιτική» για αποφάσεις «που οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τις μαθαίνουν τελευταίοι» για μια επιλογή που πρέπει «να ανακληθεί τώρα» αποτελούν εκδήλωση της απόστασης που αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι τους χωρίζει από το λεγόμενο «επιτελικό κράτος»

Μια σχέση που δεν υπήρξε ποτέ αγαστή και βασίστηκε περισσότερο σε μια αναγκαστική συνύπαρξη, δείχνει να εισέρχεται σε βαθιά κρίση. Δεν είναι μυστικό ότι ένας σημαντικός αριθμός βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος εκφράζει από καιρό σε καιρό παράπονα για κλειστές πόρτες υπουργών και για αποφάσεις που λαμβάνονται με κριτήρια τεχνοκρατικά, από στελέχη που δεν έχουν ζητήσει την ψήφο των πολιτών και ως εκ τούτου δεν κατανοούν τις ισορροπίες που πρέπει να τηρηθούν.

Η ένταση με την οποία εκδηλώθηκε η αντίδραση στην απόφαση για τα ΕΛΤΑ, όμως, φαίνεται να εκπέμπει ένα πολύ σαφές μήνυμα βουλευτών προς την κυβέρνηση, στη λογική «μη μας θεωρείτε δεδομένους». Και αυτό με τη σειρά του διαμορφώνει ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα κινηθεί εφεξής. Μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να συνεχιστεί αδιατάρακτα η παραγωγή ουσιαστικού έργου ή υπό τον φόβο αντιδράσεων εισερχόμαστε σε μια περίοδο που θα μπουν στην άκρη όσες μεταρρυθμίσεις θεωρείται ότι θα έχουν ανρντικό αντίκτυπο στους βουλευτές και η κυβέρνηση θα περιοριστεί σε μια λογική διαχείρισης;

Το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό και αφορά και το θέμα των ΕΛΤΑ. Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει διαμηνυθεί ότι η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί, απλώς θα καθυστερήσει για να προηγηθεί η σωστή ενημέρωση και να γίνει διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες. Οι βουλευτές, όμως, επιμένουν να εκφράζουν την αντίθεσή τους.

Σε σημαντικό βαθμό, την αντίδραση των βουλευτών πυροδοτεί η αγωνία ότι, με βάση τα αριθμητικά δεδομένα, οι πιθανότητες επανεκλογής αρκετών από αυτούς περιορίζονται. Τα ποσοστά της Ν.Δ. παραμένουν στάσιμα κοντά σε εκείνα των ευρωεκλογών. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου επανέρχεται διαρκώς ως αίτημα προς την κυβερνητική ηγεσία, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των βουλευτών που το πρώτο κόμμα θα εκλέξει. Ο πρωθυπουργός σταθερά επιμένει να κλείνει τη σχετική συζήτηση κάθε φορά που επανέρχεται στο προσκήνιο. Εκείνοι που την επαναφέρουν, ανάμεσά τους και στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιμένουν ότι θα πρέπει το θέμα να ξανασυζητηθεί, μέσα σε ένα πλαίσιο αξιολόγησης των κινδύνων που συνεπάγεται το ενδεχόμενο παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας από ένα πολυκερματισμένο πολιτικό σκηνικό που θα μπορούσε να προκύψει από τις επόμενες κάλπες.

Σίγουρα μια τέτοια απόφαση θα λειτουργούσε κατευναστικά για την αγωνία των βουλευτών. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση και το χαρτί του ανασχηματισμού;. Οι απόψεις εδώ διίστανται. Υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι πάντοτε ένας ανασχηματισμός δίνει την εικόνα επανεκκίνησης. Από την άλλη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι στη δεδομένη συγκυρία, μια τέτοια επιλογή περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε από εκείνα που θα έλυνε, καθώς οι δυσαρεστημένοι από έναν ανασχηματισμό είναι κατά κανόνα περισσότεροι από τους ευχαριστημένους. Και στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, δεν υπάρχει η προοπτική ενός επόμενου ανασχηματισμού, που θα μπορούσε να κρατάει τους «υπουργοποιήσιμους» ήσυχους.

