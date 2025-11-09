Νέος γύρος αντιπαράθεσης άνοιξε ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τον Μακάριο Λαζαρίδη, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να απαντά στις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού και να υπερασπίζεται τη σημερινή ηγεσία του κόμματος.

Ο κ. Σαμαράς, στη συνέντευξή του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

«Περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσω εγώ συγγνώμη για τις απόψεις μου; Οι οποίες, στο κάτω-κάτω της γραφής, έχουν δικαιωθεί; Ζητάει να προδώσω αυτά που πιστεύω; Να ζητήσω και ταπεινά συγγνώμη για την αντίθεσή μου στον γάμο των ομοφύλων; Να πω ότι δεν τρέχει τίποτα;» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «αυτά λοιπόν δεν λέγονται στην πολιτική γέφυρες. Λέγονται υποκρισία. Εδώ ένας δικός του παρατρεχάμενος βουλευτής δήλωσε, με ύφος βεζίρη, «καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά είναι να πάει σπίτι του». Τέτοια υποκρισία, τέτοια αλαζονεία».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε δηλώσει πρόσφατα ότι «αν ήμουν ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το 1993 είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα καθόμουν στο σπίτι μου.»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Λαζαρίδης κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά ότι στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 επέλεξε να επαναλάβει «τα ίδια φθαρμένα επιχειρήματα» και να στραφεί «εμμονικά και αδικαιολόγητα» εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, φτάνοντας, όπως είπε, «μέχρι και σε προσωπικές επιθέσεις».

«Δυστυχώς, δεν ακούσαμε καμία νέα ιδέα, κανένα όραμα, καμία πρόταση για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά», σημείωσε ο βουλευτής, υπογραμμίζοντας ότι «η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει σχέδιο, σταθερότητα και ικανότητα να δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων είναι η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Τα ίδια φθαρμένα επιχειρήματα, με τον ίδιο γνώριμο και κουραστικό τρόπο, επέλεξε να τονίσει εκ νέου ο @samaras_antonis, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον @ANT1TV.



Δυστυχώς αποφάσισε και πάλι να στραφεί εμμονικά και αδικαιολόγητα εναντίον της @neademokratia και του… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) November 9, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.