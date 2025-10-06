Οι σχέσεις Λευκωσίας - Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την ελληνική κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον απόηχο της κρίσης που εκδηλώθηκε χθες αναφορικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος» στη Λεμεσό, ο κ. Χριστοδουλίδης ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου - Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ, δήλωσε:

«Οι σχέσεις Λευκωσίας - Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως.

Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα».

Πρόσθεσε ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».

Ανάλογο ήταν το μήνυμα που εστάλη και από την Αθήνα, με κυβερνητικές πηγές να σημειώνουν ότι «οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του έργου».

Από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη για το θέμα, έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση σύντομα θα τοποθετηθεί επί των τελευταίων εξελίξεων.

Είχε προηγηθεί η σκληρή αντίδραση του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», σύμφωνα με το οποίο ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε από τη Ρυθμιστική Αρχή Κύπρου (ΡΑΕΚ) να του αναγνωριστεί δικαίωμα ανάκτησης 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες που μέχρι τώρα έχουν γίνει για το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΕΚ με απόφασή της τον Ιούλιο έχει εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ, με δικαίωμα είσπραξης 25 εκατ. για το διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, από κυπριακής πλευράς έχει τεθεί ως όρος για την εκταμίευση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025 να προχωρήσει ο οδικός χάρτης ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο έχει επί της ουσίας σταματήσει μετά την αντίδραση της Τουρκίας.

Ο ΑΔΜΗΕ με ανακοίνωσή του θέλησε να διαψεύσει το δημοσίευμα, επιβεβαιώνοντας, πάντως, τη διάσταση απόψεων για μέχρι σήμερα δαπάνες. Ανέφερε, ειδικότερα, ότι «διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δισ. Euro, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή τα αναγνωρίζει. Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες».

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, δηλώνοντας ότι «αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ». Πρόσθεσε, δε, ότι «για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία – πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση».

Η τοποθέτηση της Αθήνας ότι το έργο θα προχωρήσει «εφόσον λυθούν οι οικονομοτεχνικές λεπτομέρειες» δείχνει ότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα και διαφορετική προσέγγιση επί αυτών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παράλληλα, η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι το έργο είναι σημαντικό για την Κύπρο, καθώς θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλειά της και όχι για την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

