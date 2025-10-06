«Η εξωτερική μας πολιτική είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη: η Ελλάδα να μεγαλώνει. Να διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα και όχι να συρρικνώνεται. Το αποδείξαμε περίτρανα με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τη Chevron, τα θαλάσσια πάρκα. Το αποδεικνύουμε κάθε μέρα, η Ελλάδα μεγαλώνει», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

«Υπάρχει κανείς που να θέλει ταραγμένα νερά, ειδικά σε αυτήν την κρίσιμη διεθνή συγκυρία;» δήλωσε χαρακτηριστικά κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από τα ελληνοτουρκικά.

Όπως είπε, υπήρξε συνειδητή επιλογή από το ΚΥΣΕΑ να πάει η χώρα σε λογική διαλόγου με την Τουρκία, κάτι που επεδίωκαν όλες οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης. «Η διαφορά στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο διάλογος ήταν δομημένος, με αρχή, μέση και τέλος και παραδοτέα. Πρώτο παραδοτέο οι ελαχιστοποιήσεις των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου, όπου μέχρι πρότινος είχαμε περίπου 7.000 παραβιάσεις, με ό,τι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται. Είχαμε ελαχιστοποίηση των μεταναστευτικών ροών εξ Ανατολών, καθώς και αύξηση του διμερούς εμπορίου».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν νομίζω να έχει υπάρξει περίοδος που να έχουμε τόσες πολλές συζητήσεις σε επίπεδο ηγεσίας. Μέχρι στιγμής ο πρωθυπουργός έχει συναντηθεί 7 φορές με τον Τούρκο πρόεδρο. Η ακύρωση στη Νέα Υόρκη έγινε για θεμιτό λόγο, την πολυμερή συνάντηση που είχε συγκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες μουσουλμανικών και αραβικών καρτών, παρουσία του κ. Ερντογάν. Θυμίζω ότι κ. Ερντογάν ακύρωσε όλες τις συναντήσεις που είχε προγραμματίσει εκείνη την ώρα, όπως και με την Τζόρτζια Μελόνι».

«Κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν υπάρχει» ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ο υπουργός. «Συνεχίζουμε τακτικά τον διάλογο, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη Θετική Ατζέντα. Οι ηγέτες θα βρεθούν, αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο να διοργανώνονται τέτοιες συναντήσεις. Αυτοσκοπός δεν είναι η συνάντηση, αυτοσκοπος είναι η σχέση να μην παράγει κρίσεις».

«Κανένα έργο μενομωμένο δεν είναι σε θέση να προκαλέσει ρήξη μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου»

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και για αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο. Για την Ελλάδα δεν έχει κάποια πρόσθετη ενεργειακή αξία, ωστόσο έχει τεράστια γεωπολιτική αξία για τον Ελληνισμό συνολικά, όπως είπε

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που αμφισβητούν την οικονομική βιωσιμότητα του έργου και αυτό είναι κάτι - όπως είπε - που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Σημείωσε ότι απομένει η διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων, ζητήματα που αφορούν τον επιμερισμό του κόστους και τα οποία θα πρέπει να αναληφθούν.

«Η ελληνική κυβέρνηση ήταν σαφής: Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα, χωρίς αστερίσκους το έργο αυτό και αναμένουμε τέτοια καθολική στήριξη και από την Κύπρο. Να λυθούν όλες οι εκκρεμότητες και στη συνέχεια δική μας επιθυμία και βούληση είναι η πόντιση του καλωδίου να συνεχιστεί κανονικά».

«Κανένα έργο μεμονωμένο δεν είναι σε θέση να προκαλέσει ρήξη μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, η σχέση των οποίων θα παραμείνει αδελφική», πρόσθεσε.

«Δεν καταλαμβάνει ελληνική υφαλοκρηπίδα η έρευνα του Πίρι Ρέις»

Σε ερώτηση για το Πίρι Ρέις ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε: «Πρόκειται για έρευνα επιφανειακή, δεν καταλαμβάνει ελληνική υφαλοκρηπίδα και άρα δεν αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο. Αυτό που είναι αντίθετο στους διεθνείς κανονισμούς είναι ότι εξεδόθη NAVTEX που απαντήθηκε αμέσως από την Ελλάδα, η οποία εξέδωσε δική της αντί-NAVTEX. Η ίδια η έρευνα δεν μας επηρεάζει. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που το παρακολουθούμε».

Τέλος, ως προς τον Αντώνη Σαμαρά και την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση, σημείωσε πως ο ίδιος δεν αισθάνεται πως αποτελεί προσωπική αντιπαράθεση. «Έχω πει επανειλημμένως ότι σέβομαι τον κ. Σαμαρά και την ιστορία του, εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι οι θέσεις του αφίστανται όχι από τη δική μου προσωπική πολιτική, αλλά από την πολιτική της κυβέρνησης».

«Νομίζω ο κ. Σαμαράς έχει διαφορετική προσέγγιση, άρα η σύγκλιση εκ των πραγμάτων είναι δύσκολη εκ μέρους του», κατέληξε.

