Τα μέλη του Think Tank Mεταναστευτικής Πολιτικής ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Πρόκειται, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, για ανθρώπους με βαθιά γνώση των ζητημάτων της μετανάστευσης, με άμεση γνώση της κατάστασης ‘στο πεδίο' αλλά και στη νομική του διάσταση, ενώ δύο από τα μέλη του είναι πρόσφυγες οι ίδιοι με ενεργό δράση στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών.

Τα Think Tank Mεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαρτίζουν οι Βασίλης Κερασιώτης, Γιονούς Μουχαμμαντί, Ηλέκτρα Ζαπώνη, 'Αννα Σιβίλογλου, Νικόδημος Μάϊνα Κινυούα και Μάρκος Παπακωνσταντής.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Βασίλης Κερασιώτης: Είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006. Είναι απόφοιτος της Νομικής ΑΠΘ. Κατέχει Μεταπτυχιακό Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει εξειδικευθεί στο προσφυγικό και μεταναστευτικό δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των χωρίς χαρτιά μεταναστών. Χειρίζεται υποθέσεις σχετικές με το αντικείμενο στα διοικητικά, ποινικά και αστικά δικαστήρια όλων των βαθμών, καθώς και στο ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα συνεργάζεται ως εμπειρογνώμων με ΜΚΟ για ζητήματα προσφυγικού δικαίου και μεταναστευτικής πολιτικής.

Γιονούς Μουχαμμαντί: Με καταγωγή από το Αφγανιστάν, σπούδασε ιατρική στην πατρίδα του πριν αναγκαστεί να την εγκαταλείψει και να ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα το 2001. Έκτοτε, έχει ασχοληθεί ενεργά με θέματα ασύλου και μετανάστευσης, ξεκινώντας από τη στιγμή που έφτασε στην Ελλάδα. Ως Συνιδρυτής και Διευθυντής του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δικαιωμάτων, της ενεργής συμμετοχής και της αποτελεσματικής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στη Ελληνική κοινωνία. Έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία για τις προσπάθειές του σε αυτούς τους τομείς. Εκλεγμένο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Μετανάστευσης στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, συμβάλλει με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του ως μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ασύλου και μετανάστευσης.

Ηλέκτρα Ζαπώνη: Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Paul Valery, Montpellier III, της Γαλλίας, στο οποίο σπούδασε Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες, Νέα Ελληνικά και Αγγλικά.

Η ενασχόλησή της με το μεταναστευτικό-προσφυγικό, ξεκίνησε το 2016 στην Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε, όπου εργάστηκε ως καταγραφέας στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στην συνέχεια εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου στην Λέσβο, αρχικά ως χειρίστρια υποθέσεων Ασύλου (caseworker) και στην συνέχεια ως Team leader ομάδων στην Λέσβο και μετέπειτα στην Λέρο, στην Κω και στην Σάμο. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα ήμουν Project Officer στο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων Helios (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection and Temporary Protection). Έχει υπάρξει επίσης, guest speaker στο Πανεπιστήμιο του 'Αμστερνταμ στο μάθημα "Forced Migration and Development". Τα τελευταία 2 χρόνια εργάζεται ως content moderator στην εταιρία TaskUs.

'Αννα Σιβίλογλου: Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει επιμορφωθεί στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και γνωρίζει άπταιστα Τουρκικά. Έχει εργαστεί σε δομές ασυνόδευτων ανηλίκων ως εκπαιδευτικός, σε πρόγραμμα στέγασης οικογενειών αιτούντων άσυλο και σε πρόγραμμα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης γυναικών προσφύγων χρηματοδοτούμενα από την Ύπατη αρμοστεία για τους πρόσφυγες και το υπουργείο μετανάστευσης και Ασύλου. Δραστηριοποιείται ενεργά στο πεδίο του μεταναστευτικού από το 2015.

Νικόδημος Μάϊνα Κινυούα: Γεννήθηκε το 1977 στην Κένυα, και από το 1985 βρίσκεται στην Ελλάδα. Μεγάλωσε στην Κάλυμνο. Στην Γ' Λυκείου έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα ως εκλεγμένος στην Πρώτη Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων, και από το 1996 βρίσκεται πια μόνιμα στην Αθήνα και ασχολείται με τα θέματα των μεταναστών δεύτερης γενιάς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μαζί με μια ομάδα φίλων ίδρυσαν, το 2008, την Οργάνωση ASANTE που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και την ένταξη της δεύτερης γενιάς και των μεταναστών σε μία κοινωνία συμπεριληπτική, για μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Μάρκος Παπακωνσταντής: Είναι δικηγόρος Αθηνών. Διδάκτωρ ευρωπαϊκού δικαίου με πλούσια διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Έχει εργαστεί σε υπουργεία της χώρας ως συνεργάτης σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου και συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτά τα χαρτοφυλάκια. Έχει σημαντικό επιστημονικό έργο σε θέματα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

