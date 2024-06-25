Του Γιάννη Ανυφαντή

Με το ένα πόδι εκτός του κοινοβουλίου βρίσκεται πλέον το κόμμα των Σπαρτιατών, με τις δύο αποχωρήσεις του Μιχάλη Γαυγιωτάκη και του Γιώργου Ασπιώτη, να διαμορφώνουν λεπτές ισορροπίες για την επόμενη ημέρα, καθώς μία επιπλέον αποχώρηση θα σηματοδοτούσε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Στην ουσία, το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι Σπαρτιάτες είναι αναγκασμένοι να περάσουν το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής τους θητείας με την αγωνία πως μία μόνο ανεξαρτητοποίηση είναι ικανή να τους διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα και τα προνόμια που η ύπαρξη της συνεπάγεται, αλλά όχι να στερήσει την κρατική χρηματοδότηση που θα συνεχίσει να πηγαίνει στο κόμμα ανεξαρτήτως των εξελίξεων στη Βουλή. Αποτελεί πάντως κοινό μυστικό, ότι τους τελευταίους μήνες οι Σπαρτιάτες λειτουργούσαν στηριζόμενοι σε ένα στενό κύκλο 5 βουλευτών (Στίγκας, Κόντης, Δημητριάδας, Χαλκιάς, Ζερβέας), αφήνοντας τους υπόλοιπους εκτός της κεντρικής γραμμής, δρώντας ημιαυτόνομα.

Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής πάντως, ο Μιχάλης Γαυγιωτάκης αφήνει σαφείς αιχμές για τη διαχείριση των οικονομικών από την ηγεσία των Σπαρτιατών, προκρίνοντας τον οικονομικό έλεγχο του κόμματος. Αξίζει να σημειωθεί, πως μέχρι σήμερα οι Σπαρτιάτες έχουν ήδη εισπράξει πάνω από 685.000 ευρώ, από την κρατική χρηματοδότηση που δικαιούνται, με την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να έχει μειωθεί δραματικά, καθώς στις εκλογές του περασμένου Ιουνίου είχε εκλέξει 12 βουλευτές.

H επιστολή του Γ. Ασπιώτη στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα

H επιστολή του κ. Γαυγιωτάκη στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα

