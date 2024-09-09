Πυκνές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ που δρομολόγησε η καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη με την πρόταση μομφής που υπερψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή και με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να οδηγείται πλέον σε εκλογή νέου προέδρου.

Μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, την Τρίτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, η οποία θα αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας για το πότε θα στηθούν οι εσωκομματικές κάλπες που θα αναδείξουν τον νέο πρόεδρο.

Η διαδικασία

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κεντρική Επιτροπή θα συγκληθεί εκ νέου σε 15 ημέρες, όπου αναμένεται να αποφασίσει τις ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Εκτάκτου Συνεδρίου, το οποίο θα ανακηρύξει τις υποψηφιότητες για την εκλογή νέου προέδρου του κόμματος.

Υπάρχουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η διαδικασία πρέπει να κινηθεί γρήγορα, όπως ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ζητά εκλογή αρχηγού ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο.

Από την άλλη, η ομάδα των 87, η οποία θεωρεί λάθος τη διαδικασία του 2023, προκρίνει τη λύση του συνεδρίου που θα είναι και προγραμματικό με χρονικό ορόσημο για την εκλογή του νέου προέδρου ενδεχομένως μέσα στον Νοέμβριο.

Τα στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί πλέον εντός του ΣΥΡΙΖΑ και από τα οποία θα αναδειχθούν οι υποψήφιοι πρόεδροι αριθμούν σε τρία: οι προεδρικοί του κ. Κασσελάκη, εκείνο που πρόσκειται στον Παύλο Πολάκη και η ομάδα των 87.

Οι υποψήφιοι για την κούρσα της ηγεσίας

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο Στέφανος Κασσελάκης θα είναι υποψήφιος καθώς ο ίδιος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, αλλά με τη φράση του κατά τη δευτερολογία του ότι «θα λογοδοτήσει στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ» να δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος, ενώ πολύ κοντά σε μία υποψηφιότητα φαίνεται να είναι ο Σωκράτης Φάμελλος χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Επίσης, αναμένεται η απόφαση των 87 με το ενδεχόμενο της συμπόρευσης με τον Παύλο Πολάκη να θεωρείται απίθανο. Ωστόσο, αν και ο Σωκράτης Φάμελλος είναι κοντά στην ομάδα, ένα από τα σενάρια που διακινούνται ρίχνουν στο τραπέζι και το όνομα του Διονύση Τεμπονέρα.

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος ενώ ο Απόστολος Γκλέτσος με ανάρτησή του ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του.

