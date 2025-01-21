Την πρόθεσή του να στηρίξει την υποψηφιότητα του Τάσου Γιαννίτση που έχει προταθεί από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Πέτρος Παππάς.

Μιλώντας στην ΕΡΤ για την απόφασή του υπογράμμισε ότι «εκφράζει το πνεύμα του Συντάγματος, το οποίο απαιτεί έναν Πρόεδρο που ενώνει τους Έλληνες και εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση».

Αναφορικά με την υποψηφιότητα του Νικήτα Κακλαμάνη για τη θέση του προέδρου της Βουλής δήλωσε ότι τρέφει μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπό του αλλά θα αποφασίσει σε συνεννόηση με την κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την οποία όπως άφησε να εννοηθεί συμπορεύεται.

«Ο κ. Γιαννίτσης έχει συνεισφέρει στα εθνικά θέματα, όπως η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, και έχει επιδείξει θάρρος με την πρόταση για το ασφαλιστικό, παρά το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε. Αυτό δείχνει πως δεν υποκύπτει στον λαϊκισμό, τον οποίο πληρώσαμε ακριβά στη χώρα μας» δήλωσε ο κ. Παππάς.

Σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον κ. Γιαννίτση, τόνισε ότι το κόμμα κινήθηκε θεσμικά, περιμένοντας την κυβέρνηση να κάνει την πρότασή της. «Το ΠΑΣΟΚ λειτούργησε με τρόπο που ενισχύει την ενότητα των Ελλήνων, σε αντίθεση με άλλα κόμματα που επεδίωξαν εντυπώσεις», σημείωσε.

Ερωτηθείς τι έχει να πει για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την προεδρία της Δημοκρατίας και συγκεκριμένα της κα Λούκα Κατσέλη υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να έχουμε μόνο πολιτικές σκοπιμότητες και βραχυχρόνιες στρατηγικές που υπονομεύουν τη λειτουργία του πολιτεύματος». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το κόμμα από το οποίο ανεξαρτητοποιήθηκε δεν είχε ψηφίσει το νόμο της κας Κατσέλη που έσωσε πολλά σπίτια από τις κατασχέσεις.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι «το ΠΑΣΟΚ κινείται στη σωστή κατεύθυνση» και ότι «είναι η ώρα να καταθέσει μια ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, που θα αποτελέσει εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία».

Όσον αφορά την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του προέδρου της Βουλής ο κ. Παππάς δήλωσε ότι τρέφει «μεγάλη εκτίμηση για τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, που είναι και συνάδελφός μου, γιατρός. Η τελική μου απόφαση θα ληφθεί οσονούπω, σε συνεννόηση με την ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Αναφορικά με το ζήτημα συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα, δήλωσε στους δημοσιογράφους της εκπομπής, Γιώργο Σιαδήμα και Στέλλα Παπαμιχαήλ πως «είναι άκαιρη η συζήτηση αυτή τη στιγμή, καθώς δεν γνωρίζουμε ποια κόμματα θα φτάσουν στο 2027 και τι ποσοστά θα έχουν». Υποστήριξε μάλιστα, πως στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η αυτόνομη πορεία, η πρώτη θέση και, γιατί όχι, η αυτοδυναμία. «Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι αυτές που μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα στη χώρα», κατέληξε.

