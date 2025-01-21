Δημοσκόπηση Interview: Στο 28,6% η ΝΔ, στο 15% το ΠΑΣΟΚ - Επιφύλαξη για τον Τασούλα

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση των πολιτικών δυνάμεων στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 28,6%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, ενώ οι ψηφοφόροι εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά τη ΝΔ με 15% ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση (8,2%) στην τρίτη θέση και το ΚΚΕ συμπληρώνει την 4άδα με 8%.

Ακολουθούν, η Φωνή Λογικής με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στην έκτη θέση με 6%.

Το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη καταγράφει 4,9% και η Πλεύση Ελευθερίας φτάνει στο 3,9%. Το κόμμα της «Νίκης» φτάνει στο 3,2% και ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Σπαρτιάτες με 1,6% και η Νέα Αριστερά με 1,5%.

Σημειώνεται πως το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων είναι στο 6,1%.

Πώς αξιολογούνται οι πολιτικοί αρχηγοί

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει το πρόσωπο που εμπιστεύεται περισσότερο η ελληνική κοινωνία για τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 35,8%. Στη δεύτερη θέση, βρίσκεται ο «Κανένας» με ποσοστό 24,8%, αναδεικνύοντας τη δυσπιστία σημαντικής μερίδας των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,1%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με το ποσοστό εμπιστοσύνης στο πρόσωπό της για τη διακυβέρνηση της χώρας να ανέρχεται στο 5,1%, που αν και αρκετά χαμηλότερο από τον Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται να τον συναγωνίζεται δυναμικά.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει ποσοστό 4,4%, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης βρίσκεται κοντά με 4,3%. Τους ακολουθεί ο Σωκράτης Φάμελλος με 4,1% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,9%.

Στα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης βρίσκονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 2,8%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1% και ο Βασίλης Στίγκας με μόλις 1%.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινούνται και τα ποσοστά δημοφιλίας των πολιτικών αρχηγών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμένει ο πιο αποδεκτός πολιτικός αρχηγός, με 39,9% των πολιτών να έχουν θετική ή μάλλον θετική άποψη για το πρόσωπό του, παρά το γεγονός πως το 59,3% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική στάση. Σημειώνεται πως το ποσοστό δημοφιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη το προηγούμενο μήνα ήταν 36,8%, γεγονός που φανερώνει πως αυξήθηκε η αποδοχή στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού κατά 3,1%.

Ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με 28,4%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 28,3%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 25,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 22,8% θετικές αξιολογήσεις, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 18,7% θετικές γνώμες, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος λαμβάνει 18,6%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 14,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 13,4%, ο Δημήτρης Νατσιός με 7,9% και στην τελευταία θέση δημοφιλίας βρίσκεται ο Βασίλης Στίγκας με μόλις 2,1%.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός από το 41% των πολιτών, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει μόλις 15%, με το 44% να επιλέγει τον «Κανέναν», καταδεικνύοντας την αυξημένη δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα.

Μόλις 3 στους 10 πιστεύουν ότι ενώνει ο Κώστα Τασούλας

Όσον αφορά τον Κώστα Τασούλα που πρότεινε ο πρωθυπουργός για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η δημοσκόπηση αποτυπώνει ανάμεικτες απόψεις σχετικά με την ενδεχόμενη εκλογή του.

Συγκεκριμένα, το 29% των ερωτηθέντων θεωρεί πως αποτελεί επιλογή που «ενώνει τους Έλληνες», ενώ το 39% πιστεύει πως είναι επιλογή που «διχάζει».

Ένα σημαντικό 32% δεν εκφράζει άποψη, κάτι που υποδηλώνει επιφυλακτικότητα ή έλλειψη σαφούς εικόνας από την κοινή γνώμη.

Πηγή: skai.gr

