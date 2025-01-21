Στενότερη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ ζητούν ο ΓΓ του ΝΑΤΟ και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας

Ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε καλωσόρισε χθες, Δευτέρα, τον νέο Ευρωπαίο Επίτροπο για την 'Αμυνα και το Διάστημα 'Αντριους Καμπίλιους στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στη συνάντηση με τους Συμμάχους στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Και οι δύο υπογράμμισαν την ανάγκη να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ο Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι «αυτές οι ανταλλαγές είναι σημαντικές για την ενίσχυση της διαφάνειας και του πολιτικού διαλόγου μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνοντας ότι επιτρέπουν στους ηγέτες της ΕΕ να ακούν απευθείας από Συμμάχους εκτός ΕΕ. Τόνισε, επίσης, ότι η αύξηση της αμυντικής παραγωγής, όχι μόνο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων προς την Ουκρανία, αλλά και για τη δική μας αποτροπή και άμυνα, είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Επιπλέον, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ χαιρέτισε τις προσπάθειες της ΕΕ να αυξήσει την ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα και να ενισχύσει την αμυντική βιομηχανική βάση, τονίζοντας παράλληλα ότι «η διατλαντική αμυντική βιομηχανία είναι βαθιά συνυφασμένη».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος 'Αμυνας 'Αντριους Κουμπίλιους είπε ότι υπολογίζει σε «πολύ πιο έντονη συνεργασία με το ΝΑΤΟ», με το οποίο η ΕΕ πρέπει «να βρει πραγματιστικούς τρόπους για να αυξήσει την ανταλλαγή πληροφοριών». Πρόσθεσε επίσης ότι εναπόκειται στο ΝΑΤΟ να κάνει στρατιωτικά σχέδια και, μαζί με τους Συμμάχους, να αξιολογήσει τις στρατιωτικές ανάγκες και να θέσει στόχους, τους οποίους «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει» κινητοποιώντας τον προϋπολογισμό της.

«Θέλουμε η ΕΕ να βοηθήσει τα κράτη μέλη μας να ενισχύσουν την αμυντική τους ετοιμότητα», είπε ο Επίτροπος 'Αμυνας σημειώνοντας ότι η ΕΕ θα βοηθήσει να εκπληρωθούν οι στόχοι ικανότητας του ΝΑΤΟ ως το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

