«Θέλω να μοιραστώ σήμερα κάποια ενθαρρυντικά νέα που έρχονται από την Eurostat, σύμφωνα με την οποία η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Χ σχετικά με τα στοιχεία της Eurostat για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

«Όμως η ανάπτυξη για να έχει νόημα πρέπει να μεταφράζεται σε ακόμα περισσότερες, καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενίσχυση διαθέσιμου εισοδήματος και μείωση των ανισοτήτων. Περισσότερα στην αυριανή μου ομιλία στη ΔΕΘ» επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα στο συνέδριο του Economist ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο πρωθυπουργός αύριο το βράδυ από το βήμα της ΔΕΘ θα εξαγγείλει περαιτέρω μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

«Όταν μιλάμε για οικονομική ελευθερία, αναφερόμαστε κυρίως σε μειώσεις φόρων. Στην αυριανή τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα υπάρχουν περαιτέρω μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, πράγμα που θα είναι θετικό για τους πολίτες και την οικονομία» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Υπενθύμισε επίσης ότι έχουν ήδη γίνει περίπου 50 μειώσεις φόρων όπως στον ΕΝΦΙΑ, στη φορολογία για τις οικογένειες με παιδιά, τις δωρεές – κληρονομιές και γονικές παροχές, για τα νομικά πρόσωπα, τα μερίσματα, τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, τα έντοκα γραμμάτια.

Πηγή: skai.gr

