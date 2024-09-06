Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου, εν όψει της τριμερούς στη Νέα Υόρκη

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, περιφερειακά θέματα και τις επερχόμενες διμερείς και τριμερείς συναντήσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι (Badr Abdelatty) είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, περιφερειακά θέματα και τις επερχόμενες διμερείς και τριμερείς συναντήσεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε εν όψει της τριμερούς Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, που θα γίνει αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης Αίγυπτος
