Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι (Badr Abdelatty) είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, περιφερειακά θέματα και τις επερχόμενες διμερείς και τριμερείς συναντήσεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε εν όψει της τριμερούς Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, που θα γίνει αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

