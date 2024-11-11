ΣΥΡΙΖΑ: Συμφωνία των τεσσάρων υποψήφιων για debate - Ανοιχτή η ημερομηνία

Στη διεξαγωγή debate συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των υποψηφίων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνάντηση αλλά και στους όρους και τις λεπτομέρειες με τους οποίους θα διεξαχθεί η συζήτηση.

Σε ό,τι αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής της τηλεμαχίας θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με την ΕΡΤ με τις πληροφορίες ωστόσο να αναφέρουν ως πιθανότερες την 18η ή 19η Νοεμβρίου.

Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε πως αύριο στις 15.00 θα συνεδριάσει για πρώτη φορά μετά το συνέδριο και την αποχώρηση του Στέφανου Κασσελάκη η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην Κουμουνδούρου φαίνεται πως εκτιμούν ότι η απήχηση και η συζήτηση που ακολούθησε το debate του ΠΑΣΟΚ συνέδραμε θετικά στην προβολή της εσωκομματικής διαδικασίας της Χαριλάου Τρικούπη και κυρίως ως προ τη συμμετοχή.



Συνεπώς υπό τον φόβο της χαμηλής συμμετοχής μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αποτέλεσαν την κορύφωση της περιδίνησης στην οποία είχε περιέλθει το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ οι τέσσερις υποψήφιοι επιδιώκουν να απευθυνθούν στους ψηφοφόρους τους.

Η παραίτηση του Στέφανου Κασσελάκη από το κόμμα και η ανακοίνωση ίδρυσης νέου, συμπαρέσυρε έναν αριθμό στελεχών που πρόσκεινται στον ίδιο με τον κίνδυνο να εκπέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι ορατός πλέον.

Με την απώλεια μόλις ενός βουλευτή ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει τον θεσμικό του ρόλο, τη στιγμή που ετοιμάζεται για εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου του. Τόσο στην Κουμουνδούρου όσο και στον Ταύρο "ζυγίζουν" τις επόμενες κινήσεις τους με το κλίμα ανάμεσα στα δυο στρατόπεδα να παραμένει πολεμικό.

Μάλιστα όπως όλα δείχνουν η κόντρα της Κουμουνδούρου με τον Στέφανο Κασσελάκη θα μεταφερθεί και στις δικαστικές αίθουσες για το θέμα του Πόθεν Έσχες. Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει για να αποφασίσει πως θα κινηθεί σε σχέση με τα στοιχεία που κατέχει από τον τομέα Διαφάνειας, ενώ και ο Στέφανος Κασσελάκης προσανατολίζεται να εκκινήσει νομικές διαδικασίες κατά προσώπων που θα αμφισβητήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που έχει υποβάλλει.



