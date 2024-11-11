Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε τη Δευτέρα το βράδυ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για περίπου 10 λεπτά, σε μία πρώτη επαφή μετά την εκλογή -για δεύτερη φορά- του Ρεπουμπλικανού πολιτικού στην αμερικανική προεδρία.

Πηγές της κυβέρνησης μετέφεραν το θετικό κλίμα που επικράτησε στη συνομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, λέγοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι «εκπληκτικό το πώς άλλαξε η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Πρόσθεσε, δε, απευθυνόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό, ότι «έχεις την ωραιότερη χώρα του κόσμου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο ηγέτες μίλησαν τόσο για τη Μέση Ανατολή, όσο και για την Ουκρανία, αναφέροντας τις θέσεις τους.

Πιο αναλυτικά:

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Donald Trump, τον οποίο και συνεχάρη για την εκλογική του νίκη.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τόνισε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία και με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, για ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Donald Trump να επισκεφθεί την Ελλάδα.

