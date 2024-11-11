Του Γιάννη Ανυφαντή

Συνεχίζεται ο χορός των παραιτήσεων από θέσεις ευθύνης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με την Θεοδώρα Τζάκρη και τον Θάνο Μωραΐτη να παραιτούνται από τις θέσεις της γραμματέως και του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας αντίστοιχα. Είχε προηγηθεί το πρωί, η παραίτηση του Γιώργου Γαβρήλου από την θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μέχρι πρότινος γραμματέας της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Νίκο Παππά, όπου και τον ενημέρωσε για την πρόθεσή της να παραιτηθεί, χωρίς ωστόσο να συναντάται μαζί του, παρ’ ότι βρέθηκε για λίγη ώρα στη Βουλή. «Το βαρύτατο τραύμα που προκάλεσαν οι πράξεις και οι μεθοδεύσεις των αρμοδίων οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πριν και κατά την διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος, κλόνισαν δομικά την εμπιστοσύνη μου στην βασική αρχή της συλλογικής λειτουργίας του νομιμοποιημένου από τον λαό ανώτατου οργάνου, δηλαδή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που εκπροσωπεί θεσμικά το κόμμα μας στο Κοινοβούλιο», αναφέρει χαρακτηριστικά η Θεοδώρα Τζάκρη στην επιστολή παραίτησής της προς τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, με την ίδια να πάντως να έχει εκφράσει την πρόθεσή της να αποχωρήσει οριστικά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Στέφανος Κασσελάκης προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Αναλυτικά η επιστολή της Τζάκρη

«Με την παρούσα επιστολή μου σας ανακοινώνω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα της Γραμματέως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καθώς το βαρύτατο τραύμα που προκάλεσαν οι πράξεις και οι μεθοδεύσεις των αρμοδίων οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πριν και κατά την διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος, κλόνισαν δομικά την εμπιστοσύνη μου στην βασική αρχή της συλλογικής λειτουργίας του νομιμοποιημένου από τον λαό ανώτατου οργάνου, δηλαδή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που εκπροσωπεί θεσμικά το κόμμα μας στο Κοινοβούλιο.

Εκ των καθηκόντων σας παρακαλώ να ενημερώσετε άμεσα το σύνολο των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αμετάκλητη απόφασή μου.

Θεοδώρα Τζάκρη

Βουλευτής Πέλλας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

«Δεν μπορώ να συνεχίσω να ασκώ καθήκοντα από θέση ευθύνης, συνεργαζόμενος με ανθρώπους που παραβλέπουν την πολυτιμότερη κληρονομιά του προοδευτικού χώρου: τη συλλογικότητα και τον σεβασμό στη Δημοκρατία. Η αδιαφορία για τις αξίες και την ηθική που μας διαπνέει δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», αναφέρει στην επιστολή του ο Θάνος Μωραΐτης, προσθέτοντας: «Στις εξαιρετικά δύσκολες ώρες που διανύουμε για το μέλλον της δημοκρατίας και της προοδευτικής παράταξης, επιλέγω να παραμείνω πιστός στις αξίες με τις οποίες πορεύτηκα σε ολόκληρη την πολιτική μου διαδρομή».

Αναλυτικά η επιστολή του

«Νίκο Παππά

Κύριε Πρόεδρε,

Οι πρόσφατες εξελίξεις με θλίβουν βαθύτατα, όπως και κάθε προοδευτικό πολίτη στη χώρα μας.

Είναι επιβεβλημένο να εκφράσω την αντίθεσή μου σε επιλογές και συμπεριφορές που έχουν τραυματίσει ανεπανόρθωτα την ενότητα και τις αξίες του προοδευτικού κινήματος. Δυστυχώς, οι τελευταίοι δύο μήνες υπήρξαν μια περίοδος έντονου διχασμού και απογοήτευσης για τα μέλη μας, τους συνέδρους και για τον κόσμο της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, με αποκορύφωμα το συνέδριο-παρωδία που πλήγωσε την αξιοπιστία μας.

Δεν μπορώ να συνεχίσω να ασκώ καθήκοντα από θέση ευθύνης, συνεργαζόμενος με ανθρώπους που παραβλέπουν την πολυτιμότερη κληρονομιά του προοδευτικού χώρου: τη συλλογικότητα και τον σεβασμό στη Δημοκρατία. Η αδιαφορία για τις αξίες και την ηθική που μας διαπνέει δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Ως εκ τούτου, αποφασίζω να παραιτηθώ από τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές και τα στελέχη της γραμματείας της ΚΟ για τη συνεργασία μας σε μια κρίσιμη στιγμή για όλους μας.

Στις εξαιρετικά δύσκολες ώρες που διανύουμε για το μέλλον της δημοκρατίας και της προοδευτικής παράταξης, επιλέγω να παραμείνω πιστός στις αξίες με τις οποίες πορεύτηκα σε ολόκληρη την πολιτική μου διαδρομή.

*Με εκτίμηση,

Θάνος Μωραΐτης»

