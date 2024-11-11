Βουλή: «Πονάω για το κόμμα μου» λέει ο ανεξάρτητος Αυλωνίτης – Το σχόλιο Γεωργιάδη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τα εσωκομματικά δρώμενα στην Κουμουνδούρου σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, σε επίκαιρη ερώτηση για το νοσοκομείο της Κέρκυρας που κατέθεσε ο ανεξάρτητος Αλέξανδρος Αυλωνίτης, μετά την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Εξάρω το δημοκρατικό σας ήθος. Σας άκουσα τις δηλώσεις σας για τις πρώην εσωκομματικές σας εξελίξεις. Το να περιφρουρούμε τις δημοκρατικές διαδικασίες δεν είναι μόνο ζήτημα εσωκομματικό αλλά ευρύτερης Δημοκρατίας και αυτό που έγινε στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί παντελή απέχθεια σε οποιονδήποτε άνθρωπο με δημοκρατική συνείδηση», σχολίασε ο Υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στο επεισοδιακό συνέδριο του Σαββατοκύριακου.

«Μπορεί να πονάω για το κόμμα μου, αλλά πιστεύω ότι όσα έγιναν μπορούν να οδηγήσουν σε καλυτέρευση του δημοκρατικού πολιτεύματος, δια των καταγγελιών που έχουν γίνει», απάντησε ο Αλέκος Αυλωνίτης, τονίζοντας πως όλοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους δημοκρατικούς κανόνες.

Πηγή: skai.gr

