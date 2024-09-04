«Εκρηκτικό» είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σαρωτικές αλλαγές που πρότεινε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Λίγα μόλις 24ωρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ, ο Στ. Κασσελάκης εισηγήθηκε νέο όνομα και καταστατικό, γεγονός που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στο ήδη επιβαρυμένο κλίμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του κόμματος πρότεινε τη μετονομασία του ΣΥΡΙΖΑ σε «Συνασπισμό της Σύγχρονης Αριστεράς», απαλείφοντας τους όρους «Ριζοσπαστική» και «Προοδευτική Συμμαχία».

Ταυτόχρονα εισηγείται σειρά αλλαγών στη λειτουργία και στις δομές του κόμματος, όπως για παράδειγμα οι βουλευτές να έχουν τη δυνατότητα για τρεις εκλόγιμες θητείες με αλλαγή εκλογικής περιφέρειας αν κάποιος θελήσει να διεκδικήσει μία επιπλέον θητεία.

Ήδη έχουν καταγραφεί διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις αναφορικά με τις θέσεις, κυρίως για το όνομα που πρότεινε ο κ. Κασσελάκης από διάφορες πλευρές, κυρίως από την πλευρά των «87», οι οποίοι μιλούν για ένα προσωποπαγές κόμμα.

Δύσκολη εξίσωση και η υπόθεση Σπίρτζη για το κόμμα καθώς αποτελεί casus belli για τους «87» αν τεθεί θέμα διαγραφής του.

Οι αλλαγές που προτείνει μεταξύ άλλων:

Οι βουλευτές δεν θα συμμετάσχουν στα κομματικά όργανα.

Όριο 3 συνεχόμενες θητείες στην ίδια εκλογική περιφέρεια.

Τα μέλη θα αποφασίζουν για κορυφαία θέματα (κομματική γραμμή, ψηφοδέλτια).

Πηγή: skai.gr

