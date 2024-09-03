Για απολογία εκ νέου την Πέμπτη αποφασίστηκε να κληθεί ο Χρήστος Σπρίτζης από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία συνεδρίασε σήμερα σχετικά με το αν θα προχωρήσει η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ειδικότερα, επειδή η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας προς την Κεντρική Επιτροπή, όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση που τελείωσε αργά το βράδυ της Τρίτης, θα προβλέπει βαριά ποινή (αναστολή κομματικής ιδιότητας ή διαγραφή) αποφασίστηκε να καλέσουν εκ νέου τον Χρήστο Σπίρτζη για απολογία την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι την παραπομπή του Χρήστου Σπίρτζη στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής του από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ζητούν 70 μέλη του κόμματος, από τον πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη.

Τα μέλη κατηγορούν τον Σπίρτζη για αντικαταστατική και αντικομματική συμπεριφορά, υποστηρίζει ότι λειτουργεί με ατομική ατζέντα «αμφισβητώντας ανοιχτά τόσο την εργασία του νεοεκλεγέντου Προέδρου όσο και τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να αποδώσει την κυρίαρχο πόλο που θα αμφισβητήσει την κυριαρχία του Κ. Μητσοτάκη».

Η επιστολή του Χρήστου Σπίρτζη στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Με μια επιστολή – καταπέλτη προς την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, καταγγέλλει την ηγεσία για τακτικισμούς τονίζοντας ότι «η διαγραφή μου, αποτελεί για τον Πρόεδρο και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προειλημμένη απόφαση».

Ειδικότερα, στην επιστολή του προς την Επιτροπή Δεοντολογίας που συνεδρίασε για το θέμα του την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου ο κ. Σπίρτζης αναφέρει ότι «με την επιλεγείσα τακτική του «εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν» του Προέδρου και των υποστηρικτών του, τη διατύπωση από τον Στέφανο Κασσελάκη θέσεων ξένων με τις αρχές και τις θέσεις του κόμματος μας αλλά και τη δημιουργία θεμάτων που προκαλούν συνεχώς εσωστρέφεια και τοξικό κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξυπηρετείται η ΝΔ και μόνο».

Η απόφαση της Επιτροπής: «Η επιστολή σου επιστρέφεται πίσω ως απαράδεκτη»

Αναλυτικά η απόφαση της επιτροπής

«Σύντροφε Χ. Σπίρτζη,

Στις 11 Ιουλίου 2024, η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σου απέστειλε καταγγελία σε βάρος σου από 70 μέλη και στελέχη του κόμματος, η οποία περιλάμβανε δεκατέσσερις μαγνητοσκοπημένες παρεμβάσεις σου σε διάστημα 17 ημερών σε διάφορα ΜΜΕ και σου ζήτησε σε εύλογη προθεσμία τις εξηγήσεις σου, προφορικές ή γραπτές. Πάγιος και αποκλειστικός στόχος της ΕΔ είναι η διερεύνηση της τήρησης του καταστατικού και η διαφύλαξη του κύρους του κόμματος από συμπεριφορές και πρακτικές όσων έχουν την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ χειρίστηκε την υπόθεση με απόλυτο σεβασμό προς στέλεχος του κόμματος μέλος της Κ.Ε. Αντιθέτως, αντί εσύ να ανταποκριθείς σεβόμενος τον θεσμό και τη διαδικασία, επέδειξες ανάρμοστη για στέλεχος συμπεριφορά, στο πλαίσιο της οποίας προέβης σε νέες δημόσιες τοποθετήσεις βάλλοντας εναντίον του κόμματος και του θεσμού γεγονός που υποχρέωσε την ΕΔ να σου επιβάλει την ποινή της επίπληξης στις 6/8/2024.

Παράλληλα σου έδωσε νέα προθεσμία, την οποία παράτεινε μέχρι τη 3η Σεπτεμβρίου, συνολικά 54 ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Ωστόσο, αντί για τις αναμενόμενες εξηγήσεις, επέλεξες και πάλι, με επιστολή που απέστειλες στην ΕΔ, να προβείς σε επιθέσεις και αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της.

Η επιστολή αυτή ταυτόχρονα δόθηκε στα ΜΜΕ, καταπατώντας κάθε έννοια εχεμύθειας, όπως ορίζεται από το καταστατικό και τον κανονισμό δεοντολογίας και προκαλώντας το γνωστό θόρυβο και σχολιασμούς, στα οποία έσπευσες να πρωταγωνιστήσεις ο ίδιος, σε βάρος του κόμματος ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της ΚΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω η ΕΔ στη συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2024 αποφάσισε τα εξής:

1. Η όλη συμπεριφορά και πρακτική σου, σε αντίθεση με τον σεβασμό και τη θεσμική πρακτική της ΕΔ, συνιστά εργαλειοποίηση της διαδικασίας για να εμφανίζεσαι στα ΜΜΕ και να συνεχίζεις τις επιθέσεις εναντίον του κόμματος.

Η επιστολή σου επιστρέφεται ως απαράδεκτη.

Και βέβαια απορρίπτονται τόσο οι αβάσιμες, αστήρικτες και προσβλητικές για το ίδιο το όργανο και για τα μέλη που το απαρτίζουν, κατηγορίες και αιτιάσεις σου για δήθεν πιέσεις και προειλημμένες αποφάσεις, όσο και οι υποδείξεις σου προς τη λειτουργία της ΕΔ και τον χειρισμό των υποθέσεων αρμοδιότητας της.

2. Στο πλαίσιο της ενότητας, και της συντροφικότητας, εξαντλώντας κάθε περιθώριο σε καλεί για τρίτη και τελευταία φορά να σεβαστείς τον θεσμό της Ε.Δ και να προσέλθεις σε συνάντηση με την τριμελή επιτροπή, την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 17:00 στα γραφεία της Επιτροπής Δεοντολογίας προκειμένου να δώσεις τις εξηγήσεις σου.

Θέλουμε μα πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα ανταποκριθείς στην πρόσκληση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Η ευθύνη σου ανήκει στο ακέραιο. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Δεοντολογίας θα λάβει την τελική της απόφαση αφού εξετάσει όλα τα δεδομένα.»

