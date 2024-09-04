Επίσκεψη σε βρεφονηπιακό σταθμό στο Θησείο, στην Αργέντειο παιδική στέγη, όπου φιλοξενούνται καθημερινά 92 βρέφη και νήπια, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, όπου και συνομίλησε με τα μικρά παιδιά και τους παιδαγωγούς.

Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον βρεφονηπιακό σταθμό «Αργέντειος Παιδική Στέγη» στο Θησείο, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, ξεναγήθηκε στους χώρους του βρεφονηπιακού σταθμού και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά και τους εργαζόμενους του σταθμού.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η σχολική χρονιά για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχει ήδη ξεκινήσει και θέλω με την ευκαιρία της σημερινής μου επίσκεψης στην “Αργέντειο” να επαναλάβω την προσήλωση της κυβέρνησής μας στην ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν οι οικογένειες να γνωρίζουν ότι μπορούν να αφήσουν τα βρέφη τους, τα μικρά τους παιδιά σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που να δίνουν έμφαση πρώτα και πάνω από όλα στην ποιότητα.

Η Υπουργός μίλησε ήδη για τους αριθμούς, οι οποίοι είναι σημαντικοί. Φέτος αυξήσαμε και άλλο τα voucher τα οποία δίνουμε για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών με αναπηρία, στα οποία δίνουμε πάντα πρώτη προτεραιότητα, και ο σκοπός μας είναι κάθε χρόνο να μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα voucher, έτσι ώστε να απαλύνουμε οικονομικά τις οικογένειες με μικρά παιδιά και να διευκολύνουμε πρωτίστως τις εργαζόμενες μητέρες.

Είναι μία ακόμα πτυχή μιας πολύπλευρης πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, η οποία εκπονείται από το αρμόδιο Υπουργείο. Περισσότερα θα μπορέσω να πω και εγώ σε λίγες μέρες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι δεν αρκεί μόνο να πηγαίνουμε τα βρέφη ή τα παιδιά σε έναν χώρο για να περνάνε απλά την ώρα τους. Δεν είναι αυτό το όραμα το οποίο έχουμε για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Γι’ αυτό και δουλεύοντας με μία έγκριτη ομάδα επιστημόνων ενισχύουμε διαρκώς τις παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις τόσο ευαίσθητες ηλικίες. Οι επιστήμονες μας έχουν πει, με τρόπο ο οποίος δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης, ότι οι βασικές συνάψεις του εγκεφάλου ουσιαστικά δημιουργούνται τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Άρα, το τι συμβαίνει εδώ και σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Να επαναλάβω πόσο μεγάλο βάρος και σημασία αποδίδω στα προγράμματα της έγκαιρης και πρόωρης διάγνωσης πιθανών μαθησιακών λειτουργιών. Τέτοια προβλήματα μπορούν πολύ πιο εύκολα να εντοπιστούν από ένα καλά καταρτισμένο προσωπικό σε παιδικούς σταθμούς. Είναι ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα δρομολογήσουμε έτσι ώστε τα παιδιά αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες να μπορούμε να τα εντοπίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί γνωρίζουμε ότι η έγκαιρη, πρώιμη παρέμβαση αυξάνει πάρα πολύ σημαντικά τις πιθανότητες τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν μετά μια τελείως φυσιολογική πορεία και φυσιολογική ζωή.

Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω στο πρόσωπό σας όλες και όλους τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Είναι μία δουλειά την οποία κάνετε με πολύ μεγάλη αγάπη και θα έλεγα, όπως είπατε και εσείς, το κλάμα το οποίο ακούμε είναι χαρά, είναι συνυφασμένο με τη ζωή του παιδικού σταθμού.

Το πιο σημαντικό νομίζω, το γνωρίζετε και εσείς, είναι οι γονείς να αισθάνονται ασφάλεια. Ασφάλεια και ικανοποίηση ότι αφήνουν τα παιδιά τους σε ένα περιβάλλον όχι απλά ασφαλές, αλλά κυρίως γόνιμο, δημιουργικό και τα παιδιά μπορεί να έρχονται μερικές φορές κλαίγοντας, αλλά κατά κανόνα φεύγουν με χαμόγελο. Καλή χρονιά να έχετε», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι δηλώσεις της Σοφίας Ζαχαράκη

«Στη μάχη που δίνουμε για το δημογραφικό, κ. Πρόεδρε, όλη αυτή η εναρμόνιση επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής, αυτό το χέρι βοηθείας που θα δώσουμε στον γονέα τον εργαζόμενο, στη μητέρα για να δουλέψει, νομίζω είναι πολύ σημαντικό.

Φέτος, με το πρόγραμμα το συγχρηματοδοτούμενο και του τακτικού προϋπολογισμού, τα χρήματα τα οποία δίνουμε για voucher έχουν ξεπεράσει τα 379 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι έχουν δοθεί περίπου 173.000 vouchers και 105.000 εξ αυτών είναι για τους γονείς για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενώ δεσμευόμαστε ότι για το 2025 και μετά θα είναι σε ισχύ το πρόγραμμα για να προσθέσουμε 20.000 θέσεις σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ένα πρόγραμμα 70 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε από την πλευρά της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός απασχολεί 15 άτομα ως προσωπικό και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 41 νηπίων και 40 βρεφών. Είναι ένας από τους τέσσερις σταθμούς του Ιδρύματος «Παιδική Στέγη» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και φιλοξενεί βρέφη και νήπια με τη μοναδική προϋπόθεση να εργάζονται οι μητέρες τους. Στη «Αργέντειο Παιδική Στέγη» τα βρέφη και νήπια που κάνουν χρήση voucher ανέρχονται περίπου στο 50%, ενώ στους άλλους τρεις βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ιδρύματος «Παιδική Στέγη» ο αριθμός αυτός ανέρχεται περίπου στο 90%.

Το Σάββατο στη ΔΕΘ

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα του Σαββάτου από το βήμα του Βελλίδειο Συνεδριακού Κέντρου ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα αναπτύξει την κυβερνητική στρατηγική όσον αφορά στην αντιμετώπιση δύο κρίσιμων ζητημάτων. Πρόκειται για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, την αντιμετώπιση του δημογραφικού και στο πλαίσιο αυτό θα ακολουθήσουν οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες όσον αφορά στη στήριξη των νέων οικογενειών, αλλά και των νέων πολιτών γενικότερα.

