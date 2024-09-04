Άννα Διαμαντοπούλου: Είναι αυτονόητο πως πρέπει να γίνει debate

«Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σοβαρή εκλογική διαδικασία η διεξαγωγή debate μεταξύ των υποψηφίων» τόνισε η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της στον τ/σ Mega.

Αποκάλυψε πως απέστειλε ξανά επιστολή στην ΕΔΕΚΑΠ (Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης) για το ζήτημα, ζητώντας να διασαφηνιστεί γιατί δεν έχει ακόμα προταθεί στους υποψηφίους ακριβής ημερομηνία για το debate.

Επιπλέον, η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πρότεινε εκτός των τηλεοπτικών debate να δημιουργηθεί και ένα κανάλι στο επίσημο Youtube του ΠΑΣΟΚ, το οποίο να μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα θεματικά debate μεταξύ των υποψηφίων, όπως π.χ. για την οικονομία, την ενέργεια, το δημογραφικό ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.