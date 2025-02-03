Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κατέθεσε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Αθλητισμού, τροπολογία «για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, για όλες τις κλίμακες».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνιστά ένα καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της βίαιης απώλειας των εισοδημάτων που υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες κατά την περίοδο των μνημονιακών περικοπών και κρίνεται αναγκαία καθώς εκλείπουν από το 2019 οι δημοσιονομικοί λόγοι που τις επέβαλαν».

Σημειώνεται επίσης, ότι «η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι πλήρως κοστολογημένη. Με βάση τη σχετική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το συνολικό κόστος της παρέμβασης φτάνει τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ υπολογίζεται ότι, αν αφαιρεθεί ο φόρος, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι εισφορές για συντάξεις, ο ΦΠΑ, το τελικό κόστος επιβάρυνσης για τα δημόσια ταμεία υπολογίζεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αυτός ο χώρος, σύμφωνα και με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που παρουσίασε πρόσφατα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, υπάρχει και για το 2025 και το 2026, έως και το 2028».

«Παρόλα αυτά», προστίθεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα της αξιοπρεπούς διαβίωσης των εργαζομένων. Στον αντίποδα, χώρες που βίωσαν ανάλογη οικονομική κρίση, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κύπρος, εφάρμοσαν αναστολή καταβολής των δώρων μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πριν τα επαναφέρουν. Στη σημερινή συγκυρία, λοιπόν, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον για την παρακράτηση τμήματος των μισθών των εργαζομένων και των συντάξεων του Δημοσίου, ειδικά μετά την έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι «τα δώρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων του δημοσίου τομέα και δεν συνιστούν δωρεά ή φιλοδώρημα, αλλά δικαίωμα που απορρέει από την εργασία τους. Αυτή η ιστορική ρύθμιση αντανακλά τη σημασία της οικονομικής στήριξης των εργαζομένων και συνταξιούχων σε δύσκολες περιόδους. Η καταβολή των δώρων έχει δε σημαντική επίδραση στην τόνωση της κατανάλωσης και της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, υποστηρίζοντας έτσι τη λειτουργία της αγοράς για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και ενισχύοντας την εγχώρια ζήτηση. Στόχος της εν λόγω ρύθμισης είναι να αποκατασταθεί η βίαιη απώλεια του εισοδήματος των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, αφού πλέον εξέλιπαν οι δημοσιονομικοί λόγοι που την επέβαλαν, με δεδομένο ότι οι διαδοχικές περικοπές που επεβλήθησαν είχαν προσωρινό χαρακτήρα. Η διατήρηση της κατάργησής τους επί 13 χρόνια μετά την έκτακτη και εξαιρετική νομοθέτηση του Ν.4093/2012 στερείται παντελώς δημοσιονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και συνταγματικής νομιμοποίησης».

Πηγή: skai.gr

