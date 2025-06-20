ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτική επίθεση στην «Ομάδα Αλήθειας» και αιχμές για κρατική προπαγάνδα

Ανακοίνωση με πολιτικά σχόλια και αιχμές για τη λειτουργία της λεγόμενης «Ομάδας Αλήθειας» εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή εκδήλωση στον χώρο του ΟΑΚΑ και στην οποία παρευρέθηκαν πρόσωπα από τον ευρύτερο πολιτικό και δημοσιογραφικό χώρο.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στην παρουσία συγκεκριμένων στελεχών ή συνεργατών που, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουν συνδεθεί με υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα, όπως το σκάνδαλο των υποκλοπών, η τραγωδία στα Τέμπη και η υπό διερεύνηση υπόθεση «Blue Skies».

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα που απουσίαζαν από την εκδήλωση, καθώς και εκφράσεις κριτικής για τον ρόλο της «Ομάδας Αλήθειας» στον δημόσιο διάλογο και την πολιτική αντιπαράθεση.

Η ανακοίνωση:

«Ήταν όλη η ομάδα εκεί, στην VIP αίθουσα του ΟΑΚΑ. Ο «εγκέφαλος» του σκανδάλου των υποκλοπών, ο «αδιευκρίνιστος», ο «χρυσός» ελεγχόμενος πολυθεσίτης, οι σκοτεινοί πρωταγωνιστές της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, ακόμα και ο Πορτοσάλτε «τίμησαν» με την παρουσία τους τους κρατικοδίαιτους προπαγανδιστές που κάνουν τη βρώμικη δουλειά της «δολοφονίας χαρακτήρων» όποιου στέκεται εμπόδιο στις γαλάζιες «δουλειές». Έλειψαν οι Βορίδης, Αυγενάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος, Κυρανάκης, Πάτσης (εκπροσωπήθηκε), Μιχαηλίδου κ.α που είχαν δουλειές και δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Μία θερινή σύναξη του απαυγάσματος της ΝΔ με επιδόσεις ολυμπιακού επιπέδου στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος.

Ελπίζουμε να είδε τη γιορτή η Εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών που ελέγχει την υπόθεση του σκανδάλου «Blue Skies».

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, στον χώρο που αρμόζει».



Πηγή: skai.gr

